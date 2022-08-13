Döngü aşağı, döngü yukarı...

Anlaşılan o ki, asıl içinden çıkılamayan şey döngü değil, "döngü" kelimesi...

Hele Nişantaşı, Bodrum, Çeşme hattında bu kelime cümle içerisine yerleştirilmeden konuşulamıyor.

Bu çevrelerinki nasıl bir "sema"ysa artık, döngü döngü dönüyorlar!

Ha, şu da var...

Beyaz yakalı, beyaz(!) ruhlu bir yerli dizi mi çekiyorsunuz?

Derhal dizideki karakterlerinizden biri, herkese "aşkımmm" diye seslenmeye başlayacak ve ara ara da "döngü" diye bir şeyi hayatının derdi olarak anlatacak...

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Özel hastanelerin çalışanlarının kurumlarından şikâyetlerini dinliyorum; ağzım açık kalıyor.la başlayıp lavaboya gitme iznibile tanınmayan çalışma koşullarını anlatarakdevam ediyorlar.Hastaların bunlardan haberleri yok elbette.

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Tamam, ansiklopediler hemen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun tahtının veliahdı Arşidük Ferdinand'ın 28 Haziran 1914'te bir Sırp militan tarafından Saraybosna'da öldürülmesini işaret ederler. İyi de, koca koca devletler bu kadar heyecanlı ve telaşlı yapılar mıdır ki, birden dev bir savaşa girişirler?Birinci Büyük Savaş'ın çıkışındaön plana alan tarihçilerin anlattıklarını ciddiye almamak hata olur. Belgeler artık açılıyor ve mesela Almanya'nın, kıta Avrupa'sındaki savaşa İngiltere'nin asla bulaşmayacağı düşüncesinde olduğu anlaşılıyor.Ne yanılgı ama!..

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Memleketin yollarında kendiliğindenoluştu...Sırf "Fotoğraf çekimine geldiklerinde arada kahvaltıya da para öderler, biz de ekmeğimizi kazanırız" mantığıyla kurulmuşgördüm, abartmıyorum. Küçücük bir tarlaydı ama iyi fotoğraf veriyordu.Bir gün de köy yolunda park edilmiş araba kuyruğu görünce düğün var sanmıştık.Tarla ana baba günü gibiydive bütün yüzler gülüyordu.Instagram'da mutluyuz, canlıyız; azıcık da yalancı mıyız ne!Mutsuz, huysuz, huzursuz olan yanlarımız da'a dökülüyor.