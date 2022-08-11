Desem ki...

Bu yıl üniversiteye giren pek çok öğrenci eğitimini yarıda bırakıp başka bir hayat seçecek...

Kim inanır!

Ama öyle olacak.

Şöyle de diyebilirdim: "Korkarım ki, gençlerin önemli bir kısmı üniversite eğitimlerini terk edecekler."

Oysa korkunun ecele faydası yok!

***

İlk bakışta tatsız bir şey söylüyorum, farkındayım.Muhtemelen bu kararlar gençlerde hayal kırıklığı ve moralsizlik oluşturacak.bireysel kararlarave gençlerin cılız omuzlarına yüklenmesiüzücü elbette.Ama şu kesin...Yürüyemez.

***

Artık rakamlar da ortaya çıkmaya başladı...Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre 18-24 yaş aralığında eğitimi terk etme eğilimi sıralamasındaYeni değil bu süreç...TBMM'ye yansımış rakamlara göre 2013 ile 2018 arasında kayıt sildiren ve donduran öğrenci sayısı dört kat artmıştı.Bu eğilim şimdi durmuş olabilir mi?Gerçekçi olalım...

***

Yetişkinler, siyasiler, eğitimciler, anne babalar, girişimciler oturup bir düşünsünler...Mesela...şaşkınlığı ve umutsuzluğuda nasıl derin bir sıkıntıdır!Mesela, sanat tarihi ve arkeoloji okuyanların hâli...Dikkat buyurun...dört bin mezun çıkıyorve sadece 20-30 kadarı alanında çalışmaimkânı buluyor.Bu tabloların makul ve verimli bir sonuca ulaşması mümkün mü? Hayır!

***

Bütün hikâyeüzerinden dönüyor.Konuştuğum gençler bunı bir kenara bırakıperkenden hayata atılmanın yollarını arıyorlar.Çünkü yaşadığımız enflasyon sarsıcı...Dört yıl eğitimin masrafları zaten az değildi, şimdi dağ gibi.Dört yıl sonra mezun olsalar hâllerinin ne olacağını hiçbiri kestiremiyor.çocuklara yardımcı olduğunu söylemekde zor.

***

Yani üniversiteye odaklı eğitim modelinin sonuna yaklaşıyoruz.Uyanmalıyız.Kaybedecek vakit kalmadı.