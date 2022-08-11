Desem ki...
Bu yıl üniversiteye giren pek çok öğrenci eğitimini yarıda bırakıp başka bir hayat seçecek...
Kim inanır!
Ama öyle olacak.
Şöyle de diyebilirdim: "Korkarım ki, gençlerin önemli bir kısmı üniversite eğitimlerini terk edecekler."
Oysa korkunun ecele faydası yok!
***
İlk bakışta tatsız bir şey söylüyorum, farkındayım.
Muhtemelen bu kararlar gençlerde hayal kırıklığı ve moralsizlik oluşturacak.
Uzun sürdürülmüş bir eğitim yanlışının ağırlığının
bireysel kararlara
ve gençlerin cılız omuzlarına yüklenmesi
üzücü elbette.
Ama şu kesin...
1980'lerden bu yana süren üniversite diplomasına odaklı eğitim sistemi artık yürümüyor.
Yürüyemez.
***
Artık rakamlar da ortaya çıkmaya başladı...
Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre 18-24 yaş aralığında eğitimi terk etme eğilimi sıralamasında Türkiye birinci sırada...
Yüz öğrenciden 26.7'si çekip gidiyormuş.
Yeni değil bu süreç...
TBMM'ye yansımış rakamlara göre 2013 ile 2018 arasında kayıt sildiren ve donduran öğrenci sayısı dört kat artmıştı.
Bu eğilim şimdi durmuş olabilir mi?
Gerçekçi olalım...
Tam tersine, artacak.
***
Yetişkinler, siyasiler, eğitimciler, anne babalar, girişimciler oturup bir düşünsünler...
Mesela...
60 küsur bin iletişim fakültesi mezunundan biri olup ne yapacağını bilememenin
şaşkınlığı ve umutsuzluğu
da nasıl derin bir sıkıntıdır!
Mesela, sanat tarihi ve arkeoloji okuyanların hâli...
Dikkat buyurun...
Her yıl sanat tarihçisi ve arkeoloji bölümlerine beş bin civarında öğrenci alınıyor;
dört bin mezun çıkıyor
ve sadece 20-30 kadarı alanında çalışma
imkânı buluyor.
Bu tabloların makul ve verimli bir sonuca ulaşması mümkün mü? Hayır!
***
Bütün hikâye üniversite mezunu kimliğinin
üzerinden dönüyor.
Konuştuğum gençler bu "diploma ve kimlik takıntısı"
nı bir kenara bırakıp
erkenden hayata atılmanın yollarını arıyorlar.
Çünkü yaşadığımız enflasyon sarsıcı...
Dört yıl eğitimin masrafları zaten az değildi, şimdi dağ gibi.
Dört yıl sonra mezun olsalar hâllerinin ne olacağını hiçbiri kestiremiyor.
Ebeveynlerin eğitim ısrarı ve toplumsal atmosferin kimlik vurgusunun
çocuklara yardımcı olduğunu söylemek
de zor.
***
Yani üniversiteye odaklı eğitim modelinin sonuna yaklaşıyoruz.
Uyanmalıyız.
Bambaşka bir eğitim ve meslek edinme modeli oluşturmak için kolları sıvama zamanı...
Kaybedecek vakit kalmadı.