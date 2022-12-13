"Virüsün azı biyolojik, çoğu politik" dediğimizde burun kıvırıyordunuz...

Birçoğunuzun kafasına gerçek şimdi dank etti, biliyorum.

Peki bu süreç global bir "uyanış"a dönüşecek mi?

Dünya Sağlık Örgütü'nden hesap sorulacak bir zaman gelecek mi?

İşte bu noktada işler karışık.

Kovid-19'un resmi tedavi protokollerinin bir skandal olduğunu bilmeyen kalmadı. Dünyanın her yerindeki "bilim kurulları"nın saçmalıkları bir bir ortaya dökülüyor.

Ama kitlelere biçilen rol hâlâ aynı: "Delillere aldırmayın, sıvılara inanmayı sürdürün, tartışmalardan uzak durun!"

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Olay 2020 Şubat, Mart aylarını andırır hale gelince insanlar isyan etti.İkide bir yapılan zorunlu RCR testleri, semtleri ve hatta kentleri kapatmalar, sokaklara salınan astronot kıyafetli sağlık ekipleri, vd.Hartırlarsınız, geçenlerde "Dünyayı bekleyen ne?" diye sormuştum;Virüs korkunç mu, yoksa toplumsal düzenlemeler için bir bahane mi?Eh, nihayetinde bir zamanlar "Kültür Devrimi" yapıyoruz deyip kısa sürede 5 milyon insanıkaldırmış bir parti ve ülkeden söz ediyoruz...

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Şimdi de içimden şöyle soruyorum:Ülkemizdeki darbe girişimlerindeki parmağıyla tanınan strateji kuruluşu RAND'ın analizcisi şöyle diyor: "1989'daki Tiananmen hareketinin başarısızlığı, Çin nüfusunun geniş bölümünün harekete dahil edilememesiydi. Oysa bu kez, protestocuların çoğu yine genç ve şehirli görünüyor ve protestolar şehir merkezlerinde meydana geldi. Üstelik bu kez protestolara fabrika işçileri de katıldı."Yani ABD için şimdi keyifle el ovuşturulacak (ve belki de planlı biçimde kurgulanmış) bir tablo var ortada...Peki sonuç?polis barikatlarını kaldırdı ve "sıfır Kovid"politikasını gevşeteceğini açıkladı.

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Anlayacağınız...

Dünya böyle bir dünya!

Sağlık mağlık hikâye!

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NOT DEFTERİ

Ne ki, kaçış yalnızca bir uzaklaşma değil, bir varıştır aynı zamanda. (BERNHARD SCHLINK / Okuyucu)