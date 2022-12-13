"Virüsün azı biyolojik, çoğu politik" dediğimizde burun kıvırıyordunuz...
Birçoğunuzun kafasına gerçek şimdi dank etti, biliyorum.
Peki bu süreç global bir "uyanış"a dönüşecek mi?
Dünya Sağlık Örgütü'nden hesap sorulacak bir zaman gelecek mi?
İşte bu noktada işler karışık.
Kovid-19'un resmi tedavi protokollerinin bir skandal olduğunu bilmeyen kalmadı. Dünyanın her yerindeki "bilim kurulları"nın saçmalıkları bir bir ortaya dökülüyor.
Ama kitlelere biçilen rol hâlâ aynı: "Delillere aldırmayın, sıvılara inanmayı sürdürün, tartışmalardan uzak durun!"
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Çin'de olup bitenler başlı başına düşündürücü nitelikte...
Olay 2020 Şubat, Mart aylarını andırır hale gelince insanlar isyan etti.
İkide bir yapılan zorunlu RCR testleri, semtleri ve hatta kentleri kapatmalar, sokaklara salınan astronot kıyafetli sağlık ekipleri, vd.
Hartırlarsınız, geçenlerde "Dünyayı bekleyen ne?" diye sormuştum; "Çin çarpması mı, yoksa bu cin çarpması mı?"
Neden Çin virüsten bu kadar korkuyor?
Virüs korkunç mu, yoksa toplumsal düzenlemeler için bir bahane mi?
Eh, nihayetinde bir zamanlar "Kültür Devrimi" yapıyoruz deyip kısa sürede 5 milyon insanı "ortalıktan"
kaldırmış bir parti ve ülkeden söz ediyoruz...
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Lakin kasım sonunda çıkan bir RAND Corporation analizi midemi bulandırdı.
Şimdi de içimden şöyle soruyorum: Yoksa bu virüs daha başlangıçta Çin için özel üretilmiş yıkıcı bir operasyon aygıtı mıydı? O yüzden mi Pekin bu kadar tedirgin ve sert?..
Ülkemizdeki darbe girişimlerindeki parmağıyla tanınan strateji kuruluşu RAND'ın analizcisi şöyle diyor: "1989'daki Tiananmen hareketinin başarısızlığı, Çin nüfusunun geniş bölümünün harekete dahil edilememesiydi. Oysa bu kez, protestocuların çoğu yine genç ve şehirli görünüyor ve protestolar şehir merkezlerinde meydana geldi. Üstelik bu kez protestolara fabrika işçileri de katıldı."
Yani ABD için şimdi keyifle el ovuşturulacak (ve belki de planlı biçimde kurgulanmış) bir tablo var ortada...
Peki sonuç?
Aralık başında Pekin yönetimi
polis barikatlarını kaldırdı ve "sıfır Kovid"
politikasını gevşeteceğini açıkladı.
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Anlayacağınız...
Dünya böyle bir dünya!
Sağlık mağlık hikâye!
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NOT DEFTERİ
Ne ki, kaçış yalnızca bir uzaklaşma değil, bir varıştır aynı zamanda. (BERNHARD SCHLINK / Okuyucu)