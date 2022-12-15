Şaka gibi gelir...
"Mübalağa yahu, uçuk şeyler bunlar" diye söylenirsiniz...
Gündelik hay huy, makro politikanın sıkıntıları, global itiş kakış derken...
Bir kafanızı çevirirsiniz ki...
Gelecek, çoktan gelmiş!
Gelmeye de devam ediyor.
***Malum, sosyal medya takipçileri birkaç gündür dehşet içindeler.
***Küreselci "bilim" oligarşisi çıtayı yükselttikçe yükseltiyor.
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Aslında bütün bunlara şaşarak bakarken çok şapşalız...
Toprağı bol olsun, Andre Gorz bizi on yıl önce uyarmıştı: "Şimdiden bir sperm pazarımız, bir yumurta pazarımız, bir annelik pazarımız (taşıyıcı annelerin rahmi), bir gen, yuva hücre ve embriyon havuzumuz var. Yokmuş gibi yapıyoruz ama bu işin sonunun sermaye ve bilim işbirliği ile yapay bir çevre sistemine çıkacağını bilmemiz gerekir."
Neymiş?
Öyle "Bilimini, teknolojisini al, kültürünü bırak" yaveleriyle geçiştirilecek şey değilmiş, değil mi arkadaşlar?
Peki külahı önümüze koyup düşünecek halimiz kaldı mı?
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NOT DEFTERİ
Bir de bakarsın ki, bütün meselelerin çözüme kavuşmuş. Hem aşağı mahalledeki fırın açıktır, ilk çıkan ekmeklerden almak fena olmaz. (KEREM EKSEN / Ölümden Uzak Bir Yer)