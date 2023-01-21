"Yazdan kalma güneşli bir gün" derdik...
Şimdi sonbahar bitmek bilmiyor, yaz uzak bir hatıra, kış "belki"lere kaldı.
"Kış güneşi" deyimi var bir de. Hani öğle vakti yüzümüzü güneşe verir, lakin bir yandan da kaşkollarımıza sarınmayı ihmal etmezdik, çünkü ayaz vururdu.
Artık havanın güzelliğine sevinemez hale geldik.
Sakın "küresel iklim değişikliği"nden falan bahsetmeyin bana! Maalesef okullarda çocukların beyinlerini yıkıyorsunuz ama bana işlemez.
Önce "hava durumu" ile "iklim" arasındaki farkı ders gibi çalışın, öyle gelin!
***Elon Musk, adamların kimyasını bozdu...
***Turizm, günümüz ekonomilerinin vazgeçilmez bir parçası...
***TRT Müzik'te izlemiştim. Sonra Kadıköy iskele sahilinde rastladım. Bir sokak şarkıcısı Görkem Yavuz. Gitar çalıyor ve bir arkadaşı kemanla ona eşlik ediyor. Bilinen şarkıları sakin, sevimli ve samimi biçimde söylüyor. Üzerinden epey zaman geçti ama genç adam hâlâ oralardaysa ve rastlarsanız, durup dinleyin.
***Yıllar sonra dönüp Safiye Erol'un "Ülker Fırtınası" romanını bir daha okudum. Müthiş bir tecrübe oldu. Romanı bitireli bir hafta oluyor ama etkisi hâlâ üzerimde.