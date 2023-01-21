"Yazdan kalma güneşli bir gün" derdik...

Şimdi sonbahar bitmek bilmiyor, yaz uzak bir hatıra, kış "belki"lere kaldı.

"Kış güneşi" deyimi var bir de. Hani öğle vakti yüzümüzü güneşe verir, lakin bir yandan da kaşkollarımıza sarınmayı ihmal etmezdik, çünkü ayaz vururdu.

Artık havanın güzelliğine sevinemez hale geldik.

Sakın "küresel iklim değişikliği"nden falan bahsetmeyin bana! Maalesef okullarda çocukların beyinlerini yıkıyorsunuz ama bana işlemez.

Önce "hava durumu" ile "iklim" arasındaki farkı ders gibi çalışın, öyle gelin!

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Biden, büyük teknoloji şirketlerinden (Bigtech) şikâyet etmiş. Neymiş? Sektöre emek verenlerle gurur duyuyormuş ama "sektördeki bazı aktörlerin kişisel veri toplama hırslarından ve yurttaşlık haklarını zedelemesinden, aşırıcılığı kışkırtmasından" çok rahatsızmış.Malum,Oysa itiraz edenler kitlesel olarak sansürleniyor, bilim adamının özel yazışmalarına dahi girilip itibarsızlaştırma politikası uygulanıyordu.Unutur muyuz? Asla!

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, günümüz ekonomilerinin vazgeçilmez bir parçası...Tamam!Turizm, günümüz insanının mahkûmu olduğu saçma iş düzeni içindeda olsa bir ferahlama ve farklı algılara açılma kapısı...Eh, ona da tamam!Ama mesela "okumuş"un biri TV'ye çıkıpdeyince tepem atıyor.Yahu Hz. Musa'dan söz ediyorsun?Diyelim ki, iddia doğru!

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TRT Müzik'te izlemiştim. Sonra Kadıköy iskele sahilinde rastladım. Bir sokak şarkıcısı. Gitar çalıyor ve bir arkadaşıkemanla ona eşlik ediyor. Bilinenşarkıları sakin, sevimli ve samimibiçimde söylüyor. Üzerinden epeyzaman geçti ama genç adam hâlâoralardaysa ve rastlarsanız, durupdinleyin.

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Yıllar sonra dönüp'unromanınıbir daha okudum. Müthiş birtecrübe oldu. Romanı bitireli birhafta oluyor ama etkisi hâlâ üzerimde.