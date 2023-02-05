Ortaokul çağlarım...

Mühürdar'daki evimizin bana terk edilmiş küçücük odasında ninemi ağırladığım günler...

Kararmış, kurumuş elleriyle bana mandalina soyarken birdenbire "İstanbul'u özledim" diyor; "ama hiç dermanım yok ki!"

Zihnimden Teyzem'in oturduğu Nişantaşı geçiyor. Taksim civarı aklıma geliyor ama ne ilgisi var!

Ara ara hasretle anlattığı Fatih semtini mi kastediyor acaba diye düşünüyorum...

Sonra mırıldanıyor: "Yeni Cami'de ikindiyi kılsam, artık gam yemem."

Hah! İşte o anda anlıyorum.

Tabii ya!

Uzun yıllar boyunca, İstanbul demek, nerede oturursanız oturun, Eminönü demekti.

***

Sadece güzellikten de ibaret değil.Kültür haritalarımız ve onların zaman içerisinde geçirdiği değişimler şiirlerde, öykülerde, romanlarda saklanıyor.Geçen gün'ninromanında altınıçizdiğim satırlara göz gezdiriyordum.Orada görünce ninemin söylediklerini hatırladım.Şöyle yazıyordu Levi:Levi de bilir ya, aslında biziçin bu eyleminadı Eminönü'ne gitmek değil,ti.Vapurdan "indiğin" gibi, içinde tarifsiz kıpırtılarla Mısır Çarşısı'na doğru koşturmayı hangi çocuk unutabilir?

***

Onu da konuşmak gerek.Mesela Sarıyer'de oturan biri "İstanbul'a gitmek"ten ne anlar?Kartal'dan çıkıp Beşiktaş'a gelip o çarşı kalabalığının içine daldığın zaman İstanbul'un tadı, kokusu, çeşnisi içe çekiliyor mu?Beylikdüzü'nden İstanbul'a doğru yola çıkıp arada yorgunluk bastırınca Ataköy'de durmak, yeterli mi?

***

Hatıralar bitmez ki...Babamla İstanbul'a indiğimiz zamanlar Bahçekapı civarında mutlaka'e uğrardık...derdi. Emir gibiydi bu söz; içimdeki limonata içme isteğini bastırır ve faydalı olduğuna inandığı şerbete yönlendirirdi.İki buçuk yıl önce, pandeminin ilk kapanması bittiğinde derhal Eminönü'ne gitmiş, bir bardak demirhindiyi mideme indirmiştim.Hayata(çocukluğumdan)mıydı? Belki.