Son satırda söylemeye hazırlandığım cümleyi başta söylemeye karar verdim...

Yıkıldık...

Kayıplarımız çok...

Ayağa kalkmak için çok çaba göstermemiz gerekecek...

Hepsini hallederiz.

Ama şu anda ne yapıyor olursak olalım...

Üzerine titrememiz gereken konu milli güvenliğimizdir; ülkenin ve devletin "sağlığı"dır.

Yaşadığımız depremin daha sonra ortaya çıkacak sosyal, ekonomik, psikolojik enkazını devletle kaldıracağız.

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Yabancı ülkelerin strateji merkezleri, içerideki leş kargaları ve daha pek çok odak...Zaten kaç gündür görüyor, yaşıyoruz bunu...Onlara karşı çok dikkatli olmak boynumuzun borcudur.

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Bunu neden vurguluyorum, anlamışsınızdır...Sosyal medyanınbilmeyenimiz yok...İş sosyal medyadan da çıktı.Depremin ilk saatlerinden beri bu türden biryla yüzleşiyoruz.Anladım ki...Bir süre susup olup bitenleri öğrenip anlamaya çalışmayı unutmuşuz.Ettiği lafın sonunun nereye gittiğini hayatı boyunca tartmamış insanlarademekten de imtina eder olmuşuz.Bu halimiz yetmezmiş gibi insan acısını da hızla siyasallaştırıyoruz.Lakin hepsi bir yere kadar!Sonuç gelipdayanıyor.Dikkat etmeliyiz, bunu yapanlara izin veremeyiz.