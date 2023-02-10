"Mümkün olsa da geçmiş olsun mesajı gönderen bazı sahtekâr devletlere desek ki, sizin mesajınızı kabul etmiyoruz, alın başınıza çalın."
Dün Rauf Tamer böyle yazmıştı...
Kim o "bazıları" diye sormayacaksınız, çünkü biliyorsunuz.
"Tıpkı deprem gibi arkadan hançerleyen, darbe tezgâhlayan, ekonomik tuzaklar kuranlar" dün varken, bugün birden ortadan kaybolacaklar mı sanıyorsunuz?
Tamamen katılıyorum Tamer'e...
Yabancı sivil kuruluşların, şirketlerin, tek tek fertlerin dayanışma çağrıları ve iyi dileklerine elbette itirazım olmaz; başımızın üzerinde yerleri var.
Ama devletler düzeyinde kıytırık yakınlık gösterilerine artık karnımız tok.
Diplomatik hoşluklardan bıktık!
***Çok mu sertim?
***Bir terör örgütüne 50 bin TIR silah gönderen, başka bir terör örgütüne yuva olan, parasını ödediğimiz uçakları vermeyen devlet şimdi bize şefkatli(!) kucağını açıyormuş, yardım edecekmiş!
***Doğru! Felaket zamanları sivil topluluklarla olduğu kadar devletlerle de dayanışma zamanlarıdır.