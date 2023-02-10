"Mümkün olsa da geçmiş olsun mesajı gönderen bazı sahtekâr devletlere desek ki, sizin mesajınızı kabul etmiyoruz, alın başınıza çalın."

Dün Rauf Tamer böyle yazmıştı...

Kim o "bazıları" diye sormayacaksınız, çünkü biliyorsunuz.

"Tıpkı deprem gibi arkadan hançerleyen, darbe tezgâhlayan, ekonomik tuzaklar kuranlar" dün varken, bugün birden ortadan kaybolacaklar mı sanıyorsunuz?

Tamamen katılıyorum Tamer'e...

Yabancı sivil kuruluşların, şirketlerin, tek tek fertlerin dayanışma çağrıları ve iyi dileklerine elbette itirazım olmaz; başımızın üzerinde yerleri var.

Ama devletler düzeyinde kıytırık yakınlık gösterilerine artık karnımız tok.

Diplomatik hoşluklardan bıktık!

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Çok mu sertim?Tamam da dünyayı bu kadar haşin hale getiren bizzat onlar değil mi?Acı içindeyiz, yıkıldık diye bu gerçeği unutacak mıyız?Daha dün sayılacak kadar yakın zamanda en tepe ağızlardan tehdit imalarıyla Türkiye hakkında konuşanları şimdihaline getireceksek, ben bu işte yokum...

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Neyle?Üzerinde 80 küsur savaş uçağı, radar uçağı, helikopterler ve 2500 asker taşıyanGeçin bunları!Unutun!Geleceklerse sivil yardım kuruluşlarıyla gelsinler...

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Doğru! Felaket zamanları sivil topluluklarla olduğu kadar devletlerle de dayanışma zamanlarıdır.Bu soruların cevapları hayati önemde...