Pandemide gördük. Kitleler "korku"yla akıllarını kaybedebiliyorlarmış...
Muhtemel "İstanbul depremi" rüzgârının yakın gelecekte akılcı bir arayışa mı yoksa korkuyla sürüklenen bir topluma mı kapı açacağını merak ediyorum.
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Beyaz yakalılar arasında deprem çantası furyası aldı yürüdü.
Çantaların fiyatları 1400-4000 arası değişiyor.
Fakat çantalarda polar battaniye, hatta dikiş seti bulunması bile şunu gösteriyor: Deprem çantası "enkaz altında" değil "enkaz arasında", yani korunaklı inşa edilmiş bir blok içinde kaldığınızda ancak anlam kazanabiliyor.
Bir Netflix dizisinin hayata geçirilmesi gibi bir şeyden söz ediyoruz.
***Hep İstanbul'dan konuşuyoruz ya, İzmir'in bazı semtlerinin durumunun ne kadar kritik olduğu unutuluyor.
***Uzun süreler İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketine dönen bir okurum şöyle diyor: "Bugün sürekli İstanbul'un nüfusu azaltılmalı diyen tanıdıklarımın hepsi son yıllarda İstanbul'a yerleşenler..."
***Üç akşamdır, oturduğum siteye geldiğimde otopark yerlerinin ferahlığı dikkatimi çekiyor.
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Bir Instagram fenomeni, "6 Şubat sabahı deprem olduğu bilgisini aldım, telefonumu kapattım. Hakkında hiç konuşmadım. İkinci gün eşimin endişeli ifadesinden bir şeyler çıkardım" diye yazmış ve baktım, takipçilerinden alkış almış.
Instagram başka bir gezegen...