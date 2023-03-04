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HAŞMET BABAOĞLU
04 Mart 2023, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Haftanın notları: ‘Yüksek statü’lü enkaz!

Pandemide gördük. Kitleler "korku"yla akıllarını kaybedebiliyorlarmış...
Muhtemel "İstanbul depremi" rüzgârının yakın gelecekte akılcı bir arayışa mı yoksa korkuyla sürüklenen bir topluma mı kapı açacağını merak ediyorum.

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Beyaz yakalılar arasında deprem çantası furyası aldı yürüdü.
Çantaların fiyatları 1400-4000 arası değişiyor.
Fakat çantalarda polar battaniye, hatta dikiş seti bulunması bile şunu gösteriyor: Deprem çantası "enkaz altında" değil "enkaz arasında", yani korunaklı inşa edilmiş bir blok içinde kaldığınızda ancak anlam kazanabiliyor.
Bir Netflix dizisinin hayata geçirilmesi gibi bir şeyden söz ediyoruz.

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Hep İstanbul'dan konuşuyoruz ya, İzmir'in bazı semtlerinin durumunun ne kadar kritik olduğu unutuluyor.
Büyüklüğü 6 civarındaki depremler bile tehlikeli. Üstelik Rönesans Rezidans tipi felaketlere yol açılabilecek yapılaşmalar var: Özellikle Mavişehir, Bostanlı, Çiğli çevresi...
Şimdi İzmir medyası zemin sıvılaşmasının yüksek olduğu Mavişehir gibi çok katlı yerleşimlerin taşınmasını tartışıyor.
İzmir'de çok zaman geçirdiğim yıllardan bilirim; zeminin basbayağı su olduğunu bilmeyen var mıydı? Yoktu.
Ama kimse "Durun, yapmayın!" demedi; yetmedi, semtin etrafı da yeni sitelerle dolduruldu. Zeminin zayıflığını dile getirmeyen tek bir Mavişehirli tanımadım, hatta her depremde nasıl sallandıklarını heyecanla anlatıyorlardı ama orada yaşamanın "yüksek statü" haline getirilmesinden çok memnundular.

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Uzun süreler İstanbul'da yaşadıktan sonra memleketine dönen bir okurum şöyle diyor: "Bugün sürekli İstanbul'un nüfusu azaltılmalı diyen tanıdıklarımın hepsi son yıllarda İstanbul'a yerleşenler..."

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Üç akşamdır, oturduğum siteye geldiğimde otopark yerlerinin ferahlığı dikkatimi çekiyor.
Ne o?
Yoksa "korkutucu söylemler" emeklileri yazlıklarında yaşamaya mı itti?
Şu dıştan hoş fakat inşaat malzemeleri çok fena yazlıklar hani...
Tahmini bir liste yaptım, nerelere gitmiş olabilirler diye; hepsi de ciddi fay hatlarında çıktı.

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Bir Instagram fenomeni, "6 Şubat sabahı deprem olduğu bilgisini aldım, telefonumu kapattım. Hakkında hiç konuşmadım. İkinci gün eşimin endişeli ifadesinden bir şeyler çıkardım" diye yazmış ve baktım, takipçilerinden alkış almış.
Instagram başka bir gezegen...

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