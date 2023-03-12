Sismoloji ve inşaat mühendisliğini çok konuştuk, daha da konuşuruz.

Lakin "depremlerin sosyal tarihi" de az öğretici değildir.

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Bilen bilir...Çeşme'nin tam karşısındavardır.Mübalağadır ama adadaki horoz seslerinin bazen Çeşme'den işitildiği söylenir.Sakız Adası'ndabir deprem yaşandığını bilir misiniz peki?O dönem nüfusu Rum ağırlıklı olande ağır biçimde etkilendi depremden...Osmanlı kayıtlarında bu üç bölgede 2700 evin yıkıldığı, 50 kişinin öldüğü yazılı. Üstelik kısa süre sonra, yani 12 Haziran'da bir deprem daha sarstı oraları.

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Ama iş o kadarla kalmamış...Neci olduğu pek çıkartılamayan Sidney Smith adında bir şahıs bu bölgedeiddia ediyormuş.Demek ki,yle ortalığa tedirginliksalanlar o zaman da eksik değilmiş...Gerçekten de iki buçuk yıl sonraKayıtlara göre Çeşme'den Urla'ya kadar tek bir yapı bile ayakta kalamamış.Tercüman-ı Hakikat Gazetesi "deprem öncesi Alaçatı'ya yakın dağların altından gelen gürültülerin" halkı ana sarsıntıdan önce uyardığını yazmış.Sultan Abdülhamid'in özel temsilci olarak deprem bölgesine gönderdiği Miralay Süleyman Bey'in raporuna göre sadece 118 kişinin ölmesinde öncü sarsıntıların halkı sokağa çıkmaya sevk etmesinin payı varmış.Yine Çeşme'yi ve köylerini baştan inşa etmişler.Gün gelip topraklarını terk etmelerinin sebebi ise emperyalist aklına uyan Yunanistan'ın yediği herzeler ve yenilip ardına bakmadan gidişi...

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Tarih boyunca bu toprakların en büyük depremlerinin olduğu Antakya'yı...Milattan öncesinden bugüne kadar1822 Depremi mesela...diyenanlatılanı hani...Ama kimsedememiş.İnsanlara yerlerini yurtlarını terk ettiren şey depremler olmamıştır.Bunun üzerinde durup düşündük mü hiç?Düşünmeliyiz.