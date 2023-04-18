Öyle bir muhalefet ki...
Yalnız vatana, millete değil; akla, mantığa bile muhalefet ediyor...
Tavanı, tabanı fark etmiyor; garip iddialar, bomboş sözler havada uçuşuyor.
Erdoğan gitsin, gerekirse memleket batsın, fark etmez, kafasındaki insanları ciddiye almak zorundasınız ki, çok tatsız, çok talihsiz bir politik süreç bu...
***Ana muhalefet lideri, "İngiltere'den 300 milyar dolar temiz para getireceğim" diye ortaya çıktı, düşünün...
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Ya muhalefetin seçmen tabanına ne demeli?
300 milyar dolar iddiası yenilir yutulur iddia mıdır, diye sormayın sakın!
Çünkü hiç umurlarında değil...
Aday listelerinin PKK'lıları ve FETÖ'cüleri Meclis'e taşıma ihtimalini umursamayanlar, para hesabına takılacak değiller ya...
Hep yazıp çiziyorum...
Türkiye'nin en ciddi sorunu hipnoz altındaki bu kitledir.
Artık ne yaptıklarını, ne dediklerini, nereye doğru gittiklerini bilmiyorlar...
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NOT DEFTERİ
Batı emperyalizminin tarihinde becerdiği en büyük marifet, Osmanlıları Batılılaşma fikrine yatırmaları ve bu öldürücü fikre onları gönüllü olarak koşabilmeleridir... Bu oyunun en rezil, en hayâsız biçimi de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgelere bağımsızlık vermek suretinde görülmüştür. (KEMAL TAHİR / Notlar-8)