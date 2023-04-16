"Hepimiz için bir son var dedi kuzenim Ambroce, kimimiz savaş meydanında, kimimiz sıcak yatağında gider ama mutlaka gider...

Kaçış yoktur...

Ama nasıl ölmesi gerektiğine dair hayat dersini genç yaşta edinmek zordur. Hep ayık, hep uyanık olmak gerekir."

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Daphne de Maurier'in" romanı okunması zor, biraz"demode" bir romandır.Fakat anlattığı hikâye dehşet sorularla doludur.Sevmeninyle ilgisinin zayıflığını, nefretten aşka, aşktan nefrete geçişin hızını çarpıcı biçimde anlatır.Nereden aklıma esti bilmem, size de anlatayım istedim...Belki bir iki ay önce okuduğum Renate Salecl'inadlı çalışmasında da bu romandan bahsettiği içindir.

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Phillip ve Ambroce birlikte büyümüş kuzenlerdir.Ambroce kalbi sevgi dolu fakat hastalıklı bir gençtir, o yüzden dostlarının tavsiyesine uyarak kışları İtalya'da geçirir.Sonunda Floransa'da Rachel adında gizemli bir kızla tanışır, evlenirler.Ambroce'ın mektupları ilk başlarda karısına duyduğu hayranlıkla doludur.Ancak bir gün şöyle yazar Phillip'e:Phillip hemen soluğu Floransa'daalır ama kuzeni çoktan ölmüş, Rachelise ortadan kaybolmuştur.

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Phillip, İngiltere'ye döndüğünde Rachel ortaya çıkar: "Sizi ziyaret etmek ve tanımak istiyorum; Ambroce sizi çok severdi."ve Ambroce'ın ölümündeki payını gösteren ipuçlarını göz ardı eder.Öyle ki Ambroce'ın son mektubunu bir daha görüp okumamak için ormanda bir taşın altına saklar.Varını yoğunu artık hayran olduğu Rachel'e verir.Ama bir dakika!Zaman geçmekte ve Phillip'in sağlığı tuhaf biçimde bozulmaktadır.Yoksa? Hayır! Hayır!Fakat Rachel'in birİtalyan gençle ilişkisi olduğunu da tespitetmiştir.İşte tam o sırada Rachel bir kazada ölür.Artık aşkıyla nefreti arasında seçim yapamamaktadır Phillip...

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Ne diyeceğiz şimdi?Susmalı belki...Çünkü biliriz; aşkın pençesinde bilginin ve gerçekliğin yeri pek azdır.Salecl'in dediği gibi bazen insanAma söyleyin bana..Roman kahramanı Ambroce,derken haksız mıdır, söyleyin?