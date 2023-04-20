Bu milletin çoğunluğunun çok kuvvetli bir melekesi vardır.

Nedir o?

Bilen bilir...

Sezgiden bahsediyorum.

Akıl oyunlarına, laf salatalarına, atıp tutmalara sükûnetle direnen sezgi...

Bu millet gündelik rüzgârlara kapılmamayı, kolaya kaçmamayı, gerektiğinde onlarca yıl beklemeyi öyle öğrenmiştir.

Şunu da unutmayalım ki...

Kolektif sezgi bir hissiyattan çok derin bir "tarih bilgisi"dir.

Kemal Tahir boşuna demiyordu...

"Türkiye'nin en büyük, daha doğrusu biricik zenginlik kaynağı tarihtir."

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atıp tutmalarını izliyorumda...Soğan cücüğüyle propaganda yapmaktan ötesini bilemeyenleri...Bazen hüzünleniyorum...Bu nasıl bitmek tükenmek bilmeyen bir dışarıya bağlılıkmış!

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Dünyanın da eski hesabı bir türlü kapanmak bilmiyor.aslında çok önce başladı...1908'de...Ansiklopedilere baksanız, 2.Meşrutiyet'in ilanını ve "hürriyet" lafını görürsünüz.Peki Jön Türklerin hürriyet patırtısının en hızlı sonucu ne oldu, diye soracak olursanız...in yapmayı bildikleri şey hep aynıdır:Halk mı?İkdam Gazetesi, "Münevverler ve hükümet erkânı seviniyor ama halk olan bitene nefretle bakıyor" diye yazmak zorunda kalmıştı.Bir de şöyle düşünün...Bir yandan Z kuşağına süslü cümlelerle yaranmaya çalışırken öte yandan da "Akdeniz'de ne işimiz var?" diyenler bugün iktidar olsalar, sonra ne olur?

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Haydi yine tarihten, yine 1908'den misal getirelim...Hürriyet adını verdikleriBirkaç gün sonra da Bulgar prensi hem çarlığını hem de bağımsızlığını ilan etti.Jön Türkler'in maliyesine de Avusturya tarafından 62 milyon frank aktarıldı.(bence basbayağı işgal) geldi.

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Neyse...

Yazarken içim daraldı, kesiyorum.

Zaten sonrası çok uzun.

Anlamışsınızdır siz derdimi...

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AYNA

Sürekli konuşan kimsenin kulakları tıkalıdır; bilgeliğin öğütlerini, ancak kulağı açık olanlar duyar. ŞİRAZLI SADİ