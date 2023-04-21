İsteriz ki...

Bayramı nostaljik klişelere gömülmeden merhamet, kurbiyet, adalet, zarafet ve neşe içinde geçirelim...

İsteriz ki...

Rutin kabalıklarımız, gitgide ruhlarımızı saran kayıtsızlıklarımız ve güncelin patırtısı geride kalsın, bayram ruhu etrafı sarsın...

Zor diyeceksiniz...

Doğru, zor.

Lakin madem istiyoruz, kolaylaşabilir.

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Ne zaman ki bayram nostaljileri esir alıyor bizleri,ellerimizin arasından kayıp gidiyor.Ama ne yalan söylemeli...Geçmiş bayramların güzel anılarını geri çağırmak da bayramlara dahildir.

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Gelenek, renksizleştiriliyor, düzleştiriliyor; bildiklerimiz unutturuluyor...Malum, çok uzun bir zamandır popüler kültür yoluyla ve çalışma düzeninin desteğiyle "bayram" kavramı da genel geçer birne çevrilmeye çalışılıyor.Oysa, ramazansız düşünülemez.Bu bayram, ramazanıtamamlamış olmanın sevinç ve tebrikgünüdür.

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olduğumuzu biliyoruz ama üzerindedurmak istemiyoruz.Günümüz hayatının başat düzenininolduğunu biliyoruz ama bununla hesaplaşmaktan kaçıyoruz.Sonra üç gün tatil olsa,hale geliyoruz.Oysa belki de manevi dünyamızın bayramlarında tam da olduğumuz yerde kalmamız gerekiyor...Oraya buraya koşuşturmadan idrak etmemiz gereken bir sevinç var.

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Bayramların neşesini çocuklar taşıyor.Okul düzeninde alabildiğine hırpalanan çocuklar...Onlarını başka...İşin tatil yanı anlamlıysa eğer, onlar için anlamlı.Üstüne bir de bayramlıklar ve hediyeler...Ama şu kesin:gerçek hediye,aile içinde sükûnet, saygı ve sevinçortamıdır.

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Sevgili okurlarım, bayramınızı tebrik ediyorum.