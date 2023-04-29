"Varlıklı Beyaz Türkler"in seçim meçim umurlarında değil...

Tezgâhları nasılsa tıkır tıkır işliyor...

Yeni işler, yeni hayaller kuruyorlar; yılın yarısını ne yapsak da yurtdışında geçirsek planlarına gaz veriyorlar; eş dost arasında yeri gelir, konuşuruz diye "Yüz Adımda Yeni Sosyalizm" anlatan kitaplar okuyorlar; doların saltanatının yıkılmasından başka hiçbir şeyden korkmuyorlar ve yeni açılan "şef restoranlarında" rezervasyon yaptırarak hayatın tadını çıkartıyor ve fonladıkları siyasi aparatlar yoluyla orta ve alt sınıfları kışkırtıyorlar...

Bu tablo değiştiğinde...

Yani orta ve alt sınıf sekülerler istismarcılarıyla yüzleştiğinde...

Milletle aralarında organik bir bağ filiz verdiğinde...

Türkiye de esastan değişecek.

O zamana daha çok var!

***

zihinlerimizidelik deşik ediyor.Sosyal medyada yeni moda şu: Bir yerin yerlisinden, bir şehrin sakinlerinden söz ederkendeniyor.diyor genç kadın.Sensin o yahu, sen!Sanırsınız ki, İngilizce seyahat vlog'u çekiyor; oysa iki adım ötedeki semtten gelmiş ve arkadaşlarıyla sohbet ediyor.

***

Daha yirmi yıl önce saçma sapan ve marjinal tartışmalar olarak sınıflandırılacak şeylerolmaya başladı.dediği için Harry Potter'ın yazarılinç edilmişti, hatta ölümle tehdit edilmişti, malum.Şimdi de hedefte korku edebiyatının ünlü ismivar...Trump dönemindegevezelikleriyle öne çıkan King şimdi kafasını duvarlara vuruyor.Niye? Çünkü bir tweet'indevurguladı.Vay sen misin bunu diyen, adama hayatı iki günde zehir ettiler.Geniş kitleler aktüel politika ve geçim kaygılarıyla meşgulken dünyanın zemini ayaklarının altından çekiliverecek...Gidiş, o gidiş.

***

hatta futbolla ilgilenmeyi bile bırakmış olmaktan öyle memnunum ki...Özellikle bugünlerde...Çünkü son iki hafta bizim maçlara biraz daha yakından bakayım dedim, üzüldüm.olacakşey değil!Solmuş, sararmış bir dünya bizim futbolumuz...Öldürmeye kalksan, ölmez; yaşatmak için çırpınsan, o yataktan kalkmaz artık...