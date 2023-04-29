"Varlıklı Beyaz Türkler"in seçim meçim umurlarında değil...
Tezgâhları nasılsa tıkır tıkır işliyor...
Yeni işler, yeni hayaller kuruyorlar; yılın yarısını ne yapsak da yurtdışında geçirsek planlarına gaz veriyorlar; eş dost arasında yeri gelir, konuşuruz diye "Yüz Adımda Yeni Sosyalizm" anlatan kitaplar okuyorlar; doların saltanatının yıkılmasından başka hiçbir şeyden korkmuyorlar ve yeni açılan "şef restoranlarında" rezervasyon yaptırarak hayatın tadını çıkartıyor ve fonladıkları siyasi aparatlar yoluyla orta ve alt sınıfları kışkırtıyorlar...
Bu tablo değiştiğinde...
Yani orta ve alt sınıf sekülerler istismarcılarıyla yüzleştiğinde...
Milletle aralarında organik bir bağ filiz verdiğinde...
Türkiye de esastan değişecek.
O zamana daha çok var!
***
Kültürel kompleksler ve onları sırtında taşıyan kavramlar
zihinlerimizi
delik deşik ediyor.
Sosyal medyada yeni moda şu: Bir yerin yerlisinden, bir şehrin sakinlerinden söz ederken "lokaller"
deniyor.
"Buraya lokaller geliyormuş"
diyor genç kadın.
Sensin o yahu, sen!
Sanırsınız ki, İngilizce seyahat vlog'u çekiyor; oysa iki adım ötedeki semtten gelmiş ve arkadaşlarıyla sohbet ediyor.
***
Daha yirmi yıl önce saçma sapan ve marjinal tartışmalar olarak sınıflandırılacak şeyler popüler kültürün otoyolları
olmaya başladı.
"İki cins vardır: Kadın ve erkek"
dediği için Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling
linç edilmişti, hatta ölümle tehdit edilmişti, malum.
Şimdi de hedefte korku edebiyatının ünlü ismi Stephen King
var...
Trump döneminde "küreselci"
gevezelikleriyle öne çıkan King şimdi kafasını duvarlara vuruyor.
Niye? Çünkü bir tweet'inde "erkeklerin gebe kalamayacağını"
vurguladı.
Vay sen misin bunu diyen, adama hayatı iki günde zehir ettiler.
Geniş kitleler aktüel politika ve geçim kaygılarıyla meşgulken dünyanın zemini ayaklarının altından çekiliverecek...
Gidiş, o gidiş.
***
Futbol yorumculuğunu;
hatta futbolla ilgilenmeyi bile bırakmış olmaktan öyle memnunum ki...
Özellikle bugünlerde...
Çünkü son iki hafta bizim maçlara biraz daha yakından bakayım dedim, üzüldüm.
Bu kadar derme çatma bir sistemle güçlü bir duygusal bağ kurmak
olacak
şey değil!
Solmuş, sararmış bir dünya bizim futbolumuz...
Öldürmeye kalksan, ölmez; yaşatmak için çırpınsan, o yataktan kalkmaz artık...