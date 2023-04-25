Gözler fıldır fıldır dönüyor...

Alnından sanki filmlerdeki gibi altyazı geçiyor: "Öyle bir şey söylemeliyim ki, artık benden başka astroloğu takip etmesinler."

Uranüs, Mars, Merkür, şunlar, bunlar ve tabii siyaset...

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ajansları Venüs ve Jüpiter ile bu astrolog üzerinde dik açı yapıyor, sanırım...

O halde ver coşkuyu Bağdat Caddesi, Çankaya, Alsancak taraflarına...

***

Ne oluyoruz,diye bir şeylerkaralayacaktım ki...Birkaç video izleyince ve eş dosttan gelen astrolojik mesajlara bakınca dağıldım.Nevrotik kıkırdamaların, birbirinden karanlık iddiaların arkasında tarihin bunalım dönemlerine has bir tablo yükseliyor.Yani mesele Türkiye ile ilgili değil aslında...

***

Geçen yüzyılın genellikle savsaklanmış fakat önemli düşünürlerinden'in otobiyografisinde 1905- 1917 arasına dair yazdıkları aklıma geliyor: "Okültistler, spiritüalistler, astrologlar birdenbire ortaya çıkmış gibiydiler.Hakikat sevgisi okadar azalmıştı ki..."Gündelik hayat büyük çağ dönümlerindeböyledir.Ama dönüp tarih kitaplarına baksanız...Bir yığın politik partinin ve kavganın isimlerini görürsünüz, lakin kimse bu atmosferden söz etmez.

***

Avrupa'da benzer atmosfer 1935- 39 arasında ortaya çıktı.

Geniş kitleler astrologların söyledikleriyle meşgulken ve yüksek sosyete özel toplantılarda "ruh" çağırırken büyük savaş hızlı adımlarla yaklaşıyordu.

Sonunda ne oldu dersiniz?

Nasyonal Sosyalist Parti iktidarı Alman halkına astrolojiyi yasakladı.

Ama kehanet rüzgârını durdurmak imkânsızdı.

Bu kez üst kademe Naziler kendilerini astrolojiye kaptırdılar.

Wilhelm T. Wulf, o dönemin en dikkat çeken astrologlarındandı.

1940-45 arasında Heinrich Himmler'in kişisel astroloğuydu.

"Gün gelecek, bir İngiliz esir kampında siyanürle intihar edeceksin" demiş miydi hiç?

Bilmiyorum.

Ama böyle işler kıyaktır...

Mesela Wulf savaştan sağ salim çıktı, 1973'te "Zodyak ve Svastika" kitabını yazdı ve 1984'te öldü.

***



AYNA

Sakın ağlamasın yetim, öyle ki yetim ağlarken, semalar titrer. ŞİRAZLI SADİ