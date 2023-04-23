Nereden aklıma geldi, sormayın ama anlatayım...
Hemingway, İspanya'dan dönüşte Havana'da bir otele yerleşti ve orada İspanya İç Savaşı'nda (1936- 39) yaşadıklarını yazmaya başladı.
Ama nasıl?
Yakın gelecekteki bir savaşın provası olarak...
Roman 1940'ta "Çanlar Kimin İçin Çalıyor" adıyla yayınlandı.
Hemingway romanının girişine şu alıntıyı koydu: "Hiçbir insan bir ada değildir, kendi başına bir bütün değildir, insanlığın içinde bir parçadır. İşte o yüzden, sakın 'çanlar kimin için çalıyor' diye sorma, senin için çalıyor."
***Günümüzün en cahilleri kimler? Hiç şüphesiz, çok şey bildiklerini sananlar...
***Günümüzün en sersemleri kimler? Hiç şüphesiz herkesi sersem yerine koyanlar...
***Eli sıkıların "sade yaşam" sürdürdüğünü sananlar, fena yanılıyorlar. Gerçek sade yaşam dürüst bir cömertlikle başlar ve öyle devam eder.
***Şimdi nereden aklıma geldi. Ömer Faruk Dönmez'in lafı mıydı? "Utanmamak, kendini sömürüye uygun hale getirmenin ilk adımıdır."
***Astrologlar yine coştular.