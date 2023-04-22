Doğalgaz keşifleri ve hızlanan sondaj faaliyetleri...
Yenilenebilir enerjide devasa ilerleme...
Enerjide yeni eksen olarak Türkiye...
Bunları konuşuyoruz, daha çok konuşacağız.
Ama her şey ne kadar kısa bir süre önce ve inançla başlatılmıştı unutuyoruz...
Meraklısına, bu gelişmede büyük payı olan Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını okumalarını öneririm.
***
Psikiyatri literatürüne geçecek "rahatsızlıklar"
ortaya çıkmaya başladı...
Koca koca adamlar saçlarına sakallarına bakmadan "Bu TCG Anadolu gemisine iki bomba atılsa, hareket edemez, böyle gemi mi olur?" demeye başladı.
Henüz kuaförden çıkmış orta yaşlı hanımlar kafede buluştukları arkadaşlarına ciddi ciddi "Karadeniz'den gaz çıkmıyor, Putin
oraya boru çekti" diyor.
Siyaset bu değil, yapmayın arkadaşlar!
Bu basbayağı delilik!
***
Mahalledeki kıran kırana ticari gelişmeler üzerine laflıyoruz...
Birimiz "napacaksın, ekmek kavgası işte
" dedi.
Alışıldık bir söz nihayetinde deyip üzerinde durmadan geçiyorduk ki, aramızdaki en gencimiz "problem de burada abi
" dedi; "kavga varsa, orada insanlık yoktur, işin hayrı yoktur, niye ekmek için kavga ediyoruz?"
Sustuk birkaç dakika...
***
J. L. Borges'e katılıyorum...
"Uçak, hiç kuşkusuz, insana uçma duygusuna benzer bir duygu vermez. Cam ve metalden oluşan, kapalı bir yere kilitli olmak duygusu, kuşların uçmalarıyla karşılaştırılamaz.
"
Pencere kenarında oturup dışarı
bakmak bir parça olsun uçma duygusuna
yakın sayılabilir mi?
Bunu paraşütçülere sorduğunuzda sizinle hafiften dalga geçiyorlar.
***
Berbat bir heykel...
Bir kez baktıktan sonra bir daha bakma duygusu vermeyen bir tablo...
Ucuz bir metin üzerinde çalımlı klişelerden oluşan bir tiyatro oyunu...
Ama bunları ard arda gösteren tv programının sunucusu ısrarlı; "sanatın iyileştirici gücü"
diyor başka bir şey demiyor.
Oysa hasta oluyor insan...
***
Kahrolası gerçek! Bazen yalancının zekâsı
doğruyu söyleyenin tutarlılığını bastırır.
Bunda da bir ibret var...
Zeka, zeka diye tutturmayın!