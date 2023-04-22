Doğalgaz keşifleri ve hızlanan sondaj faaliyetleri...

Yenilenebilir enerjide devasa ilerleme...

Enerjide yeni eksen olarak Türkiye...

Bunları konuşuyoruz, daha çok konuşacağız.

Ama her şey ne kadar kısa bir süre önce ve inançla başlatılmıştı unutuyoruz...

Meraklısına, bu gelişmede büyük payı olan Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" kitabını okumalarını öneririm.

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Psikiyatri literatürüne geçecekortaya çıkmaya başladı...Koca koca adamlar saçlarına sakallarına bakmadan "Bu TCG Anadolu gemisine iki bomba atılsa, hareket edemez, böyle gemi mi olur?" demeye başladı.Henüz kuaförden çıkmış orta yaşlı hanımlar kafede buluştukları arkadaşlarına ciddi ciddi "Karadeniz'den gaz çıkmıyor, Putin oraya boru çekti" diyor.

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Mahalledeki kıran kırana ticari gelişmeler üzerine laflıyoruz...Birimiz "" dedi.Alışıldık bir söz nihayetinde deyip üzerinde durmadan geçiyorduk ki, aramızdaki en gencimiz "" dedi; "Sustuk birkaç dakika...

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J. L. Borges'e katılıyorum...Pencere kenarında oturup dışarıbakmak bir parça olsun uçma duygusunayakın sayılabilir mi?Bunu paraşütçülere sorduğunuzda sizinle hafiften dalga geçiyorlar.

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Berbat bir heykel...Bir kez baktıktan sonra bir daha bakma duygusu vermeyen bir tablo...Ucuz bir metin üzerinde çalımlı klişelerden oluşan bir tiyatro oyunu...Ama bunları ard arda gösteren tv programının sunucusu ısrarlı; "diyor başka bir şey demiyor.

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Kahrolası gerçek! Bazen yalancınındoğruyu söyleyeninBunda da bir ibret var...Zeka, zeka diye tutturmayın!