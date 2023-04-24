Haftaya tatsız bir konuyla başlamayı seçtim...

Neden mi?

Çünkü pandemi boyunca "gripten bozma Covid"den başka hiçbir hastalık yokmuş, olmazmış gibi yaptık...

Ama gerçek bir kez daha gelip kapımıza dayandı...

Daha ne kadar yüzleşmekten kaçabiliriz?

Şimdi etrafımızda ne çok kanser var; ne çok insan kanser şüphesiyle hastane kapılarında dolaşıyor, değil mi?

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Oysa 2019 yılında dünyadaki bütün kanser vakalarının sayısındaki alarm seviyesindeki artış dikkat çekmişti.Ölüm sebeplerinde kanser yavaş yavaş kalp ve damar hastalıklarını geçmek üzereydi.Sormadık!Zaten sonrası fena geldi...Tıbbın bayrak dergisi Lancet, "pandemi sırasında sadece Avrupa'da korku ve kısıtlamalar nedeniyle 1henüz teşhis edilmemiş kanser hastalığına yakalanmış olabileceğini" belirtmişti.Şimdi geldik 2023'e...Önümüzdeki on yılda kanserin istatiksel olarak bir "a dönüşebileceği yazılıp çiziliyor.Bilimsel araştırmaların içinden çıkmakta zorlandığı nokta 50 yaş altı kanser vakalarının artışı...Yani bazılarının yaptığı gibi "gelişmiş ülkelerde yaşlılık artıyor, o yüzden de kanser istatistikleri artıyor" deyip işin içinden sıyrılmak artık mümkün değil...

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Sadece hastayı ilgilendiren;denilen türden birhastalık mı?Hayır!Uzmanlara bakılırsa, farklı kanser türlerinin iyileşme oranı sürekli yükseliyor ama hastalığın tedavi sürecinin ekonomik yükü de gitgide artıyor.En son, Hindistan hükümeti alarm verdi; kanser vakalarının ülkede "niteliği kazandığını açıkladı.

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Siyaset, bugünlerde kamuoyuna getirilen konulardan ibaret değildir...

Şu 14 Mayıs'ı hayırlısıyla atlatalım...

Hele şu bir masada iki saat didişmeden yan yana oturamayan tayfayı devre dışı bırakalım da işimize bakalım...

Çünkü konuşacak, mercek altına alacak, projelendirecek ve uğraşılacak çok mesele var.

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AYNA



Akıllıların yanında dünya çerçöp gibidir. Çünkü gelenler geçip gitti ve gelecekler de geçip gidecekler. ŞİRAZLI SADİ