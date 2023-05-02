Gençler nereden bilecekler?

2010 yılında 10 yaşında olanlar şimdi 23 yaşında.

Ama mesela dönüp Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geliş hikâyesine bakıp öğrenseler, iyi olmaz mı?

Hani ajansı Kılıçdaroğlu'na "Sana Söz" dedirtiyor ya...

Henüz CHP Genel Başkanlığı'na günler kala verdiği sözleri bile tutmamış biri olduğunu görebilse gençler...

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Hatırlatayım...Kaset olayının ardından apar topar Ankara'ya gelmişti Kılıçdaroğlu.Esenboğa'da "Toplum vicdanı bunu kabul etmiyor, üzüntülüyüz" demişti yarım ağızla...Baykal'a yapılan operasyon yüzünden mi, yoksa kasetteki görüntüler nedeniyle mi üzüntülüydü?Gazeteciler "Kurultay'da ne olacak, Genel Başkanlığa aday mısınız?" diye sormuştu. "Hayır, hayır, kesinlikle öyle bir şey yok!" cevabını vermişti Kılıçdaroğlu.İki gün sonra, yani 12 Mayıs'taki Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardındandedi.

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Sonra?Baykal'la baş başa 1 saat 10 dakika konuştular.Çıkıştadedi.Gazeteler şöyle yazmıştı...'nun yakınçevresine de 'Aklım netleşti. Baykal'ındöneceğine inanıyorum. Yapılacakolan partiyi bölünmeden virajdan çıkarmak'dediği öğrenildi."Bir gün sonra da Meclis'te,demeyiihmal etmemişti.

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22 Mayıs 2010'da 33. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu Genel Başkan adayıydı...Geçerli oyların tamamını alarak Genel Başkan seçildi.Kılıçdaroğlu CHP'sininlü tarihi işte böyle başladı!Oradavermek bir tür çalımdır; atılır, geçilir.

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Ha, gençler soracaklar şimdi...

Baykal, kurultaya neden gitmedi, bu konuda ne demişti?

O noktada Baykal'ın ifadesi önemli: "Kurultaya katılmayacağım; CHP'ye yeni bir dizayn vermek isteyenler için de bu alanı boşaltıyorum."

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AYNA



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