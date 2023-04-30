Ortalığa bakıyorum da...

Ne çok iddia, ne çok kehanet, ne çok gelecek zaman gevezeliği var...

Youtube kaynıyor...

Önündeki yemeğin adını bilmeyen, ağzından düşen kelimeleri bir kez bile sorgulamamış tipler kâhin kesilmişler...

Baştan çıkartıcı bilgi kırıntılarına eklenmiş ipsiz sapsız atıp tutmalar...

Astroloji, ezoterizm, spiritüalizm, falcılık; hepsi uçuşuyor.

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Bir kişi de durup demiyor mu yahu?Oysa varlığın bütünvahiygeleneğinin bütünoradadır; buifadenin tam merkezinde..."Diyemedik, diyemiyoruz" diye mi fısıldadınız?O halde durup sormak gerek: Neden?Nasıl bu hale geldik?

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Hoca yazmıştı bir ara Lacivert dergisinde...Gayet net, apaçık bir ifadeyle...Nübüvvet, Allah'tan başka kimsenin gelecek hakkında bir bilgi veremeyeceğini söyleyerek kehanetin dayandığı dünya görüşünü ilga etti."Yazısının başlığı da çok manidardır, bugünlerdeki patırtı hakkında tam 12'den vurur:

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Gelecek bilgisinden iktidar devşirmeye kalkışanlar hangi yanımızı istismar ediyorlar?Belirsizlik ekonomisi, bitmez tükenmez krediler, bir marifetmiş gibi yüceltilen sürprizler, ileriye doğru fırlatılmış arzu yatırımları dünyasında insannden, yani gelecek kaygısından uzak durabilir mi?Kendini yapayalnız bir otoyolun ortasına bırakılmış hisseden insanoğlu ne hissedebilir ki?Modern kehanet teknikleri işte bu kaygıyı suistimal ediyor.

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Vahiy açık ama felsefe ve semantik açısından da olaya bakalım mı?Benim içinkavramı baştan aşağı problemlidir.Geçmiş nasıl geçip gitmek bilmiyorsa...Gelecek de bir türlü gelmez.Geldiğinde ise artıkdir...

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Ne zaman bu konu açılsa, artık pek bilinmeyen ama gençliğimde çok okunan bir düşünür;aklıma gelir.Steiner, dildeki gelecek zaman kipini; ölümlülük gerçeğine karşı açılmışolarak görürdü.Haksız mı?Bırakın astrologları falan, oturup sessizce düşünün...