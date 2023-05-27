Hiçbir ideolojik bağa önem vermeyen; bir dünya tasavvuruna sahip olmayan ve her yanına gelene "dükkân sizin" tavrı takınan biri, ülkeyi yönetirse ne olur? Ülke dükkân olur; her gelen kasaya el atar.

Bu kadar açık!

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Dünyanın hegemonları gitgide daha pervasızca alçaklaşıyorlar.Geçen haftayapıldı, malum.Peki nerede?Japonya'da...6 Ağustos 1945'te şehri dümdüz eden ve bir anda 140 bin kişiyi yok eden ABD eşliğinde bir araya gelen "zenginler kulübü" Hiroşima'dan mesaj verdi: "Dünya barışı tehlikede... Daha geç olmadan barış için elimizden geleni yapmalıyız."

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Hiroşima'nın yeniden normal hayat sürülen bir şehre dönüşmesi gerekiyor muydu?olarak şehri yıkılmış hâliyle bırakmaya bile cesaret edemediler; bomba izlerini silmeye zorlandılar.İşte G7 Zirvesi boyunca, o şehirde ABD Başkanı Biden (fotoğraflara bakarsanız görürsünüz) Japonya Başbakanı'namuamelesi yaptı.Onun ve Zelenski'nin ensesinden tutup oraya buraya sürükledi.İbret almasını bilene elbette.

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Ömrünü nükleer silahların sınırlandırılması kampanyalarına adayan Avusturyalı eğitimci ve tarihçi Robert Jungk ilan etmişti:Düşünür Günther Anders de durumuolarak yorumlamış ve "Atom bombasından sonra insan, insan olma özelliğiyle yok artık; durmadan çalışan ve arada sırada hisseden bir varlık sadece" demişti.Dünyayı körleştirenler geçen hafta gidip Hiroşima'da toplandılar...Para, ekoloji ve barış konuştular...Durum budur.

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Bizim Tuba Kalçık'ın röportajında okudum..."Kılıçdaroğlu sanki CHP'yibitirmeye ant içmiş gibi konuşup davranıyor; CHP'lilerin umutlarıyla oynadığı yeter artık" demiş.İyi, güzel de...Bu sözlerin en fazla 2014-15'te falan anlamı olurdu.Bunları şimdi söyleyip durmak yerine "partiyi elinizden nasıl kaptırdığınıza" dair berrak bir analiz yapıp yeni bir politik yol seçin.falan çok boş deyimler; öylebir umut mu kaldı, nedir o umut,nerede?