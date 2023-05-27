Hiçbir ideolojik bağa önem vermeyen; bir dünya tasavvuruna sahip olmayan ve her yanına gelene "dükkân sizin" tavrı takınan biri, ülkeyi yönetirse ne olur? Ülke dükkân olur; her gelen kasaya el atar.
Bu kadar açık!
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Dünyanın hegemonları gitgide daha pervasızca alçaklaşıyorlar.
Geçen hafta G7 Zirvesi
yapıldı, malum.
Peki nerede?
Japonya'da...
Başka şehir yokmuş gibi Hiroşima'da...
6 Ağustos 1945'te şehri dümdüz eden ve bir anda 140 bin kişiyi yok eden ABD eşliğinde bir araya gelen "zenginler kulübü" Hiroşima'dan mesaj verdi: "Dünya barışı tehlikede... Daha geç olmadan barış için elimizden geleni yapmalıyız."
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Japonlar bu aşağılanmadan hiç kurtulamayacaklar mı?
Hiroşima'nın yeniden normal hayat sürülen bir şehre dönüşmesi gerekiyor muydu?
Bir gaddarlık anıtı
olarak şehri yıkılmış hâliyle bırakmaya bile cesaret edemediler; bomba izlerini silmeye zorlandılar.
İşte G7 Zirvesi boyunca, o şehirde ABD Başkanı Biden (fotoğraflara bakarsanız görürsünüz) Japonya Başbakanı'na "bizim çocuk"
muamelesi yaptı.
Onun ve Zelenski'nin ensesinden tutup oraya buraya sürükledi.
İbretlik...
İbret almasını bilene elbette.
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Ömrünü nükleer silahların sınırlandırılması kampanyalarına adayan Avusturyalı eğitimci ve tarihçi Robert Jungk ilan etmişti: "Hiroşima'ya bomba atıldığında gelecek başladı!"
Düşünür Günther Anders de durumu "bir kıyametin var olduğu gerçeğine karşı körlük"
olarak yorumlamış ve "Atom bombasından sonra insan, insan olma özelliğiyle yok artık; durmadan çalışan ve arada sırada hisseden bir varlık sadece" demişti.
Dünyayı körleştirenler geçen hafta gidip Hiroşima'da toplandılar...
Para, ekoloji ve barış konuştular...
Durum budur.
Bu kadar yalan bir dünya.
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Bizim Tuba Kalçık'ın röportajında okudum...
Eski CHP Kadın Kolları Başkanı,
"Kılıçdaroğlu sanki CHP'yi
bitirmeye ant içmiş gibi konuşup davranıyor; CHP'lilerin umutlarıyla oynadığı yeter artık" demiş.
İyi, güzel de...
Bu sözlerin en fazla 2014-15'te falan anlamı olurdu.
Bunca zaman neredeydiniz, demezler mi?
Bunları şimdi söyleyip durmak yerine "partiyi elinizden nasıl kaptırdığınıza" dair berrak bir analiz yapıp yeni bir politik yol seçin.
"CHP'lilerin umutlarıyla oynamak"
falan çok boş deyimler; öyle
bir umut mu kaldı, nedir o umut,
nerede?