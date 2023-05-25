İyi oldu böylesi...

Artık uzun boylu siyasi mülahazalara gerek yok...

Tartışma mı?

Manasız.

Hiçbir belirsizlik kalmadı...

Şimdi şunu birbirimize, eşe dosta, çalışma arkadaşımıza, herkese ilan etmeliyiz: 28 Mayıs'ta elbette "insan olmak" kazanmalı!..

Merhametsizlik cezalandırılmalı...

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Kafanız sakın karışmasın!..Mülteciler meselesinin giderek bir ülke sorunu haline dönüşeceğini ilk olarak yazanlardanım.2018'de bu köşecikte devleti uyarmıştım:Lakin geldiğimiz şu noktaya bakın!İkinci tur seçimine birkaç gün kala Suriyeli iç savaş mazlumlarınınkonu edilmesine tanık olmaktan insan olarak utanıyorum.Bu ülkede ucuz siyaset uğruna duvarlaradiye yazılar yazan gençler olduğunu bilmek üzüyor beni...

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Berraklıkta ferahlık vardır, biliyoruz.misyonlarınınardından muhalefet cephesi kullandığıa iç kavga kışkırtıcılığı vemerhametsizliği de ekledi.Şaşırdık mı? Hayır!