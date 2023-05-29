"Hiç kimse insanımıza hakaret edemez, hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz."
Erdoğan, seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından...
Sıcağı sıcağına bu çizgiye parmak bastı...
Bu seçimde Erdoğan'ın şahsında neyi seçtik?
İşte bu çizgiyi!..
Türkiye'nin artık taviz vermeden izleyeceği yolun açık ifadesi budur...
Ne dışarıdaki düşmanlarımız ne de içerideki acenteleri bir daha bu milleti hafife alamayacaklar; kötücül dürtülerini ortalığa saçmaya cesaret edemeyecekler.
***En başından beri "Durmak yok, yola devam" diyerek, seçmeniyle el ele yürüdü Erdoğan...