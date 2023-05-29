"Hiç kimse insanımıza hakaret edemez, hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz."

Erdoğan, seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından...

Sıcağı sıcağına bu çizgiye parmak bastı...

Bu seçimde Erdoğan'ın şahsında neyi seçtik?

İşte bu çizgiyi!..

Türkiye'nin artık taviz vermeden izleyeceği yolun açık ifadesi budur...

Ne dışarıdaki düşmanlarımız ne de içerideki acenteleri bir daha bu milleti hafife alamayacaklar; kötücül dürtülerini ortalığa saçmaya cesaret edemeyecekler.

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En başından beridiyerek, seçmeniyle elele yürüdü Erdoğan...Yani bugünkü seçim sonucunun bir "devam" niteliği taşıdığı çok açık.Lakin aynı zamanda yepyeni bir başlangıcın eşiğindeyiz.Hiç şüpheniz olmasın,en baştan, bir kez daha inşa edilecek...deyimi bunu anlatıyor.Bu sadece bir "kalkınma" hamlesinden ibaret değildir.Besbelli ki...Bu yol artık ülkemizinarayışının da yoludur.