Her zamanki Trump sözleri deyip geçtiyseniz, cidden hata etmişsiniz...

"Savaş istediler, karşı çıktım, beni tasfiye ettiler ve şimdi derin devlet beni 400 yıla mahkûm etmeye çalışıyor" demesi öyle kritik bir ifade ki, üzerinde dikkatle durmak gerek.

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Ukrayna'da savaş bahanesiyle Avrupa'nın ABD önünde diz çöktürülüşüne bakarken...ABD yönetiminin LGBT başta, bilumum marjinal hareketlere gaz verişine şahit olurken...Bir yandan da zihninizden'ın bu sözlerini geçirin...Kazandığı seçimin elinden alınışının vearka planını daha iyi anlayacaksınız...

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Geçen hafta şunu da dedi Trump:"İktidara geldiğimde derin devleti tümüyle ortadan kaldıracağım." Peki gelir mi?Gelişmeler çok başka şeyler anlatıyor...ABD'nin siyaset ve yüksek yargı koridorlarındayapılıyor, çok belli., dünyanın şeklininşemalinin pek yakın bir zamanda değişeceğindenemin olabilirsiniz.Hazırlıklı olmak gerekiyor.Unutmayın!..Bu kavga 20. yüzyıl şartları ile 21. yüzyıl tasarımı arasındaki kavga...O yüzden eski model klişelerle "Süper güç iç kavgayla zayıflarsa diğer ülkelerin işine yarar" türünden çocuksu teoriler üretmek yanlış olur.

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Ha! Şunu da merak etmiyor musunuz?

Trump'ın evinde kutu kutu belge bulundu.

Bunlar FBI ve savcılığın iddia ettiği gibi "gizli devlet evrakları" mı yoksa bizzat Trump'ın ifadesiyle "bir Başkan'ın kişisel arşivi sayılacak" belgeler mi?

Çok şüpheli bir durum.

Trump'ı basit belgelerle kriminalize etmek mümkün mü? Hayır!

Yoksa bu kutularda Ukrayna savaşının çok önceden planlandığını ortaya koyacak belgeler mi var?

Ya da Epstein'ın elit pedofili çetesinin işlerini anlatan belgeler mi bunlar?

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NOT DEFTERİ

Gözlerimi kapadığımda, her şeyi eskisinden çok daha net biçimde görüyorum. (THOMAS BERNHARD / Sarsıntı)