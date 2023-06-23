Her zamanki Trump sözleri deyip geçtiyseniz, cidden hata etmişsiniz...
"Savaş istediler, karşı çıktım, beni tasfiye ettiler ve şimdi derin devlet beni 400 yıla mahkûm etmeye çalışıyor" demesi öyle kritik bir ifade ki, üzerinde dikkatle durmak gerek.
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Ukrayna'da savaş bahanesiyle Avrupa'nın ABD önünde diz çöktürülüşüne bakarken...
Dünyanın yarısının aslında gümüş tepsi içinde Çin'e servis edildiğini izlerken...
ABD yönetiminin LGBT başta, bilumum marjinal hareketlere gaz verişine şahit olurken...
Bir yandan da zihninizden Trump
'ın bu sözlerini geçirin...
Kazandığı seçimin elinden alınışının ve bugün tekrar siyaset sahnesine çıkışının en radikal yollarla engellenmeye çalışılmasının
arka planını daha iyi anlayacaksınız...
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Geçen hafta şunu da dedi Trump:
"İktidara geldiğimde derin devleti tümüyle ortadan kaldıracağım." Peki gelir mi?
Gelişmeler çok başka şeyler anlatıyor...
ABD'nin siyaset ve yüksek yargı koridorlarında sadece Trump'ın değil, bilinen hâliyle Cumhuriyetçilerin tamamının iktidar olmasını engelleyecek planlar
yapılıyor, çok belli.
ABD derin devleti ve küreselciler el ele verdilerse
, dünyanın şeklinin
şemalinin pek yakın bir zamanda değişeceğinden
emin olabilirsiniz.
Hazırlıklı olmak gerekiyor.
Unutmayın!..
Bu kavga 20. yüzyıl şartları ile 21. yüzyıl tasarımı arasındaki kavga...
O yüzden eski model klişelerle "Süper güç iç kavgayla zayıflarsa diğer ülkelerin işine yarar" türünden çocuksu teoriler üretmek yanlış olur.
Küreselciler eli ayağı tutmayan Biden'ı nasıl kontrol ediyorlarsa, bu kavgayı da öyle kontrol ediyorlar.
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Ha! Şunu da merak etmiyor musunuz?
Trump'ın evinde kutu kutu belge bulundu.
Bunlar FBI ve savcılığın iddia ettiği gibi "gizli devlet evrakları" mı yoksa bizzat Trump'ın ifadesiyle "bir Başkan'ın kişisel arşivi sayılacak" belgeler mi?
Çok şüpheli bir durum.
Trump'ı basit belgelerle kriminalize etmek mümkün mü? Hayır!
Yoksa bu kutularda Ukrayna savaşının çok önceden planlandığını ortaya koyacak belgeler mi var?
Ya da Epstein'ın elit pedofili çetesinin işlerini anlatan belgeler mi bunlar?
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NOT DEFTERİ
Gözlerimi kapadığımda, her şeyi eskisinden çok daha net biçimde görüyorum. (THOMAS BERNHARD / Sarsıntı)