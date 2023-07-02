Birkaç gün sessizliğe ihtiyacım var, diyor.

Anlıyorum onu...

Ses istiyor aslında...

Onu hep uyanık, hep tedirgin tutan; hep bir yerlere koşturması gerektiğini düşündüren patırtıdan uzaklaştıracak sesleri istiyor.

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"Ormanların sessizliği" deriz ya bazen, nasıl da ürkütücü bir hışırtı, hatta uğultuya benzer.Öyleyse adını tam koymak gerek;için DİNLEMEYE ihtiyacımız var.Bütün derdimiz, parazitlenmeden, bağırtılardan, çağırtılardan uzaklaşıpdoğru düzgün dinleyebilmektir.

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Sevdiklerimizin uyurken soluk alıp verişlerini, kalbimiz kaygılarla savrulmadan dinlemek istiyoruz...Kuşların cıvıltısına kendimizi bırakmak istiyoruz...Ben mesela...Tenha bir kasaba kahvesinde, kestane ağacının altına atılmış bir masada çayımı yudumlarken isterim ki,ya da uzaklarda bir yerden hızar sesi gelsin...Benim zihnim de bu tür seslerle yatışır.Oysa başka bir zamanda ve hemen yanıbaşlarında olsam nasıl da kulaklarımı tırmalardı, değil mi?

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Hani ara aradiye nöbetler geçiren nevrotikahbaplarımız vardır.İstemedikleri şey nedir aslında?elbette.Bakmayın siz...İyi bir "sessizlik" için de konuşmaya, dinlemeye ihtiyacımız var; usul usul, severek, içtenlikle edilmiş sözlere ve eylemlere ihtiyacımız var.

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Şimdi yerim yetmez ama...Rotayı biraz daha derine çevirsem mi?Geçen günyapılmış heyecan vericibir tez çalışması okudum, meraklısına datavsiye ederim. (Modern Çağın Yitik BirDeğeri: Sekînet / Güven Ağırkaya)

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Anladım ki,kökü üzerinden türeyen kelimelerin hemen hepsi şu kapıya çıkıyor: Biredinmek, kalbin rahatlaması veSeken, mesken...Bütün bunlar" ile doğrudan bağlantılı..."Yer"leşmenin vakarı, ağırbaşlılığı ile sükûnet arasındaki bağa vedikkat çekmek isterim.Ama iyiden iyiye durgunlaşarak gelen sükûnet yok!