Yapay...
Bu kelime yüzyıllar boyunca bir "sıkıntı"yı; "olmasaydı, daha iyi olacak" bir şeyi tanımladı.
Şimdi iş değişti.
Yapay olan hem kaçınılmazlaştırılıyor, hem de normalleşiyor; hatta gitgide hoş gösteriliyor.
Yapay tırnak moda...
Yapay zekâ, kaçınılmaz...
Yapay et için "Hiç tuhaflık yok, doğal etten daha zararsız" deniyor.
Cinsel tercihler yapaylaştırılıyor.
İletişim çoktan yapay zekânın algoritmalarına teslim oldu.
Yakında dinsel inançların, ulusal kimliklerin yapaylaştırıldığını görürsek, şaşırır mıyız?
Bu yol "yapay insan"a kadar çıkacak.
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"Yapma çiçek"
derdik, burun kıvırır, horlardık...
Çiçek dediğin solardı, bitki dediğin sulanırdı.
Geçen gün baktım, online sitelerin çoğu "yapay çiçek"
terimine geçmiş.
Şimdi müşterilere hoş görünüyorlardır.
Kelimeleri hafife almayın; hep söylüyorum; onlarla yeniyor, onlarla yeniliyoruz.
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Elon Musk
, Instagram'ın yeni sosyal paylaşım platformu Threads devreye girdikten sonra şu tweet'i attı: "Acıların gizlendiği Instagram'da sahte mutluluğa gömülmektense Twitter'da başkalarının saldırısına uğramayı sonsuz kez tercih ederim."
Havalı...
Lakin demode...
Musk, önce şunu öğrenmeli: Artık "sahte mutluluk"
diye ayrı bir şey yok, mutluluk zaten sahte...
***
Bayramın uzun tatilinden dönenlere sorduğumda
fark ettim ki, tatil yörelerinde
yaşadıkları hakkında huzurlu, mutlu,
güzel bir şey anlatmakta zorlanıyorlar.
Fakat tatmin olmuşlar.
Neden? Çünkü mutlu fotoğraflarla döndüler, onları sosyal medyada paylaştılar.
Bir gün sadece fotoğraflarımız mutlu kalacak...
Ya da onlar bile tadımızın kaçtığını saklayamayacak...
Yaşayıp göreceğiz, bakalım.
Bazı Instagram fotoğrafları artık kadraj yalanlarını
saklayamıyor, onu da not
etmiş olayım.
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Gazeteler şöyle başlık attı: "Şimşek ekonomide üç temel noktayı açıkladı."
Neymiş?
Maastricht kriterleriyle uyum; makro finansal istikrar; parasal sıkılaştırma.
Sade insan anladı mı? Hayır, asla anlayamaz.
Çünkü "sade insan"a değil, finans çevrelerine hitap ediliyor.
Çünkü gazeteler yanılıyor: Bunlar ekonominin değil, ancak finans politikalarının temel noktaları olabilir.
Ekonomi çok daha büyük bir şey ve gerçek şudur ki, finans politikalarının ihtiyaç duyduğu tedbirler ekonominin felaketleri olabilir.