Yapay...

Bu kelime yüzyıllar boyunca bir "sıkıntı"yı; "olmasaydı, daha iyi olacak" bir şeyi tanımladı.

Şimdi iş değişti.

Yapay olan hem kaçınılmazlaştırılıyor, hem de normalleşiyor; hatta gitgide hoş gösteriliyor.

Yapay tırnak moda...

Yapay zekâ, kaçınılmaz...

Yapay et için "Hiç tuhaflık yok, doğal etten daha zararsız" deniyor.

Cinsel tercihler yapaylaştırılıyor.

İletişim çoktan yapay zekânın algoritmalarına teslim oldu.

Yakında dinsel inançların, ulusal kimliklerin yapaylaştırıldığını görürsek, şaşırır mıyız?

Bu yol "yapay insan"a kadar çıkacak.

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derdik, burun kıvırır, horlardık...Çiçek dediğin solardı, bitki dediğin sulanırdı.Geçen gün baktım, online sitelerin çoğuterimine geçmiş.Şimdi müşterilere hoş görünüyorlardır.

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, Instagram'ın yeni sosyal paylaşım platformu Threads devreye girdikten sonra şu tweet'i attı: "Acıların gizlendiği Instagram'da sahte mutluluğa gömülmektense Twitter'da başkalarının saldırısına uğramayı sonsuz kez tercih ederim."Havalı...Lakin demode...Musk, önce şunu öğrenmeli: Artıkdiye ayrı bir şey yok,

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fark ettim ki, tatil yörelerindeyaşadıkları hakkında huzurlu, mutlu,güzel bir şey anlatmakta zorlanıyorlar.Fakat tatmin olmuşlar.Neden? Çünkü mutlu fotoğraflarla döndüler, onları sosyal medyada paylaştılar.Ya da onlar bile tadımızın kaçtığını saklayamayacak...Yaşayıp göreceğiz, bakalım.Bazı Instagram fotoğrafları artıksaklayamıyor, onu da notetmiş olayım.

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Gazeteler şöyle başlık attı:Neymiş?Maastricht kriterleriyle uyum; makro finansal istikrar; parasal sıkılaştırma.Sade insan anladı mı? Hayır, asla anlayamaz.Çünkü "sade insan"a değil, finans çevrelerine hitap ediliyor.Çünkü gazeteler yanılıyor: Bunlar ekonominin değil, ancak finans politikalarının temel noktaları olabilir.Ekonomi çok daha büyük bir şey ve gerçek şudur ki,