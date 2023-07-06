Görüyorsunuz...

Artık "Aman NATO'dur, ittifaktır, aman sonra Batı başımıza bela olmasın" diye tedirginliğe kapıldığımız günler geride kaldı.

Yanlış yapan ülke güncel tercihlerinde doğruya dönmedikçe Türkiye'nin duruşu değişmiyor.

Vilnius Zirvesi öncesi ne dedi Hakan Fidan?

"Şu anda İsveç'in çizdiği tabloya bizim olumlu bakmamız mümkün değil."

Budur!..

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Ah nerelerden geldik bugünlere bir bilseniz...Aklıma Cezayirlilerin bağımsızlık mücadelesinin başlamasından bağımsızlığın ilanına kadar geçen süredeki berbatgeliyor.Düşünün!Fransa hapishanelerindeki dört bin Cezayirli politik mahkûma uygulanan şiddet dünyayı ayağa kaldırmış.18 Kasım 1961'de BM'de Cezayir'in bağımsızlığını tanıma kararı alınıyor.Çünkü kafamız şu sorularla meşgul o tarihlerde...

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Ne beklersiniz?Bugünden bakıp düşündüğünüz şey 1963 yılının Şubat ayında ve binbir türlü kararsızlıktan geçerek gerçekleşiyor: Türkiye, Cezayir'de büyükelçilik açmaya karar veriyor. Büyükelçimiz ancakgöreve başlıyor.

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Pek bilinmeyen bir şeyden de söz edeyim...1965'te Cezayirli bir grup gazeteci, ülkemizi ziyaret ediyor.Onlara yöneltilensorusuna şu cevabıveriyorlar:"Bağımsızlık savaşımızın başlangıcında bütün Cezayirlilerin kalbinde bir Mustafa Kemal düşüncesi vardı. Ne yazık ki, kurtuluş mücadelemiz boyunca, Türkiye'den beklediğimiz ilgiyi görmedik. Kırgınlık duymuyoruz. Biliyoruz kihalkın gerçek düşünce ve duygularına aykırı politikaları izleyebilirler."

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Zaman zaman geçmişe bakıp nereden nereye geldiğimizi görmemiz faydalı olur.

Bugün Türkiye'nin dış politikası ile sade vatandaşının dünya tasavvuru arasındaki çakışma hâli çok değerli ve hakiki bir demokratik gelişmedir.

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NOT DEFTERİ

"Sert dönemeçlerin kanunları da sert olur, dedi. Oysa daha sert kanun düşünmemeli, daha akıllı kanun düşünmeli." (KEMAL TAHİR / Kurt Kanunu)