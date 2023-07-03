Bugüne kadar anlamazdan geldiysek...
Artık anlayalım.
Fransa'da sanki bir laboratuvar çalışması yapılıyor.
Güçlü ulus devlet yapısına rağmen sosyal depremlere açık nüfusu bunu mümkün kılıyor.
***Liseliler, Sarı Yelekliler, Emekliler derken...
***Bizden bazıları hala "dikkat edin, etnik gruplar çıkartıyor olayları" falan diyor; bazıları kolonyalizmin vebalinden dem vuruyor...
***Şimdi yukarıdaki "Fransa niye yanıyor?" sorusunun kısa cevabını vereyim...
***Almanlar da tetikteler.
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Yıllardır, olayları belirleyen iki ayrı güç diziminden bahsediyorum, bilirsiniz.
Birincisi, 20. Yüzyıl artığı hegemonlar arasındaki çatışma...
İkincisi, 21. Yüzyıl tasarımcısı küreselci oligarşi...
20. Yüzyılın bitmesi için ulus devletlerin iç savaşlar ve ekonomik dar boğazlarla iyice hırpalanması gerekiyor.
Olay budur, başka bir şey değil.
Anglosakson merkezli küreselci oligarşi şimdi yaktığı savaş ateşlerini ellerini ovuşturarak izliyor.
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NOT DEFTERİ
İnsanlar bir şeyin neden olduğunu bilmek istemiyordu asla, salt ne olduğu yetiyordu onlara... İz bırakmadan unuttuğumuz, sonuca bağlanmamış binlerce sırla bir arada yaşıyorduk. ( JAVIER MARAIS / Karasevdalılar )