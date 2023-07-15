Üzgünüm...

Ama hatırlatacağım.

Çünkü tam günündeyiz ve bazı "yamukluklar"ın çok erken başladığını bilmek durumundayız.

15 Temmuz'dan dört ay sonra şöyle not düşmüşüm bu köşede:

"Bir tür ruhsal kayganlık ve pişkin bir kayıtsızlık... Bunu nasıl beceriyorlar, aklım almıyor. Sosyal medya sayfalarına bakıyorum, konuşmalarına kulak veriyorum, davranış ve düşüncelerini izliyorum...

İnanılır gibi değil! Sanki 15 Temmuz hiç olmamış gibi yaşıyorlar!

Hadi Kılıçdaroğlu dışarıdan üflenen tavsiyelere uyarak '15 Temmuz'u unutturma' stratejisi izliyor, onu anladık.

Fakat koca bir sosyal kesimin bu kadar kısa sürede zihninden silip atması kabul edilebilir bir şey mi? Sanki iki saatliğine bir film izlemiş de salonun ışıkları yanınca her şeyi unutmuş gibiler..."

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Bazıçok kısa bir zaman içinde eri yip gidiyor."İnsan, nisyan ile malul", tamam da, ara ara bu kadar unutkanlık, bu kadar uyku fazla demeliyiz... 15 Temmuz 'dan iki yıl sonra seçime gittik, malum. CHP bir seçim beyannamesi hazırlamıştı o sırada.Beyannamede esas vurgu, kendi uydurduklarıneydi.Sonra diyoruz ki, bugünkü muhalefet niye milli değil, niye şöyle, niye böyle?Şimdi değil, bunu o günlerde bütün yönleriyle değerlendirmemiz gerekiyordu. Ne siyaset üzerinde durdu, ne de biz CHP'nin busını okurlarımıza yeterince hissettirebildik...

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Milletin derinden derine...Sükûnet içinde...Lakinvardır.15 Temmuz işte bu hakikatin apaçık kanıtıdır. Milletin düşmanlarını korkutan yanı da burasıdır.

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