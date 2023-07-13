NATO'nun 15 Temmuz darbe girişimindeki yeri ve hemen ardından gösterdiği reaksiyon için tek bir kelime yeterlidir.

O kelimeyi büyük harfle yazıyorum: REZALET.

Henüz FETÖ ve NATO bağlantısı yeterince kamuoyuna açılmadı.

Ama o gece İncirlik Üssü'nün kullanılmasından, NATO üslerinin kaçak FETÖ'cülere sığınak olmasına kadar bildiğimiz birçok şey bu rezaleti kavramaya yeter de artar.

***

Yukarıdaki satırlar eski bir yazımdan...FakatMesela şunu da hatırlayalım...gerçekleştidarbe girişimi ve hepimiz biliyoruzki, hem ABD hem de NATO ilk saatlerdekılını kıpırdatmadan, hiç açıklamayapmadan olayların gideceği yönü görmeyitercih etmişti.

***

Kerry'nin toplantıyı aniden kesip elçiliğine gittiği, orada Pentagon ve Beyaz Saray'la görüşmeler yaptıktan birkaç saat sonra geri dönüp Lavrov'adediği Rus makamlarınca iddia edilmişti.

***

İlginçtir...28 Temmuz 2016'da...ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanıile birlikte katıldıkları uluslararası bir panelde ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, "Şüphesizönümüzdeki dönem Ankara'yla ilişkilerimizgerileyecek" demişti.

***

15 Temmuz'da ve hemen sonrasındaki "NATO rezaleti" ile bir liste yapsak, çok uzar.

Ancak detaylara girmeden söylenecek şey, bu darbe girişiminin NATO'cu yanını asla unutmamak gerektiğidir.

Olaydan bir buçuk ay önce yapılan "Çok yüksek seviyeli görev kuvveti" anlaşmasıyla NATO'ya bir anlamda Türkiye'ye doğrudan müdahale yetkisi verilmişti, bunu da not edin derim.

İnsan ister istemez, içinden soruyor...

NATO 7 yıl önceki bu "kafa"dan arınıp gerçekten yeni bir evreye girmiş olabilir mi?

Emin misiniz?

***



NOT DEFTERİ

Gözyaşları, iftiralar, şantajlar, duygusal saldırganlık, öfke nöbetleri, mektuplar, dedikoducular... Geride bıraktığımız hayatın, karanlıktan çıkıp gelmek gibi ve bizden şikâyet etmek, bizi yargılamak gibi kötü bir huyu vardır. (MILAN KUNDERA / Bilmemek)