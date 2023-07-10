Birkaç gündür olup bitenleri şu soruyu sormadan kavrayamayız: Rusya ile ilişkilerimize Ankara'dan güncelleme mi geldi?
Doğruya doğru...
Evet! Geldi.
Rusya'yla ilişkilerimize gelen güncelleme hangi eski özellikleri silecek, yerine neleri getirecek bunları tam olarak sonbahara girerken anlarız.
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Daha düne kadar...
Ukrayna-Rusya savaşında gözler hep Rusya tarafına bakıyordu.
Moskova'nın muhtemel hamlelerine göre gelecek planları yapılmaktaydı.
Kavganın güçlü yanı Putin'di...
Derken Wagner isyanı
diye bir şey çıktı; Rostov şehriyle Moskova arasındaki yolda neler olup bittiğini tam olarak bilen yok.
Ama olayın adı konulmamış bir milat
olduğu ortada...
Ve geçen hafta Zelenski ve Ukrayna yeniden sahneye çekildi.
Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı ilginç bir şekilde koydu:
"Ukrayna NATO'ya girmeyi hak ediyor.
"
Sonuç: Şok!
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Aslında...
İsveç için Türkiye'ye baskı yapan Biden ve Blinken'e "çok istiyorsan, Ukrayna'yı üye yap
" restiydi...
Üstelik NATO içindeki "kırılma
"ları da harekete geçirebilecek bir hamle...
Lakin Rusya çerçevesinden bakarsak, durum sıkıntılı...
Çünkü Ukrayna'nın NATO içine alınması Putin'in bütün savunma argümanlarını dayandırdığı Minsk mutabakatına aykırı.
Sonuçta, böyle bir şey mevcut savaşı büyük bir ABD-Rusya savaşına çevirecek eşik
tir.
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Anglosakson hegemonyası
eninde sonunda kendisine yakın bütün ülkeleri ve elbette Türkiye'yi de Rusya'ya karşı kesin biçimde tavır almaya zorlayacak diye köşemde çok yazdım, hatırlarsınız...
Böyle bir kavşakta mıyız?
Rusya'yla 6-7 yıldır süren yakınlığımıza net bir "mesafe" koyma zamanı mı?
Tam öyle görünmüyor...
Belli ki, Ankara "denge ilişkisi
"nin sürebileceği konusunda kendine güveniyor.
Ama Zelenski'nin dönüş uçağında serbest bıraktığımız Nazi kalıntısı Azov taburu komutanlarıyla
verdiği fotoğrafın etkisini silmek kolay olmayacak.
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Sonuç olarak...
Önümüzdeki Ağustos çok sıcak geçecek...
Özellikle bölgemizde...
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NOT DEFTERİ
Aslında gerçekten rahatlamaz, avunur ademoğlu... En iyi avuntu da dünyadan vazgeçtiğimize, hırsları zincirlediğimize kendimizi inandırmak... (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin İnsanları )