Açın interneti...

Bilimsel kaynakları temel alarak "Orman yangınları niye artıyor?" diye araştırın...

Başlıklar pek güzel...

"Orman Yangınlarının Sebepleri ve Sonuçları" diye bir başlık; altında üniversite adı falan...

Sonuç?

Hepsi yuvarlak cümleler...

Hepsi "iklim programı" propagandacısı...

***

Ülkemizin en cilalı üniversitelerinden biridiyor.Muğlak, birçok anlama geliyor ama her durumda "doğru" çıkacak bir cevap.Lakin açıklamacümlesiyle bitiyor.Buyurunuz...Kolektif endişe kültürüne bir katkı daha...

***

Tabii tanıdık meteorolog, ziraatçi, uzman vs. varsa...Eksik kalmasınlar...Onlara da sorun...Kural belli;diye söze başlayıp bitiriyorlar.Eh, bu kelime her şeye yetiyor zaten.Birini orman yakarken yakalasanız, o da ruhsal krizinden dem vuracak zaten...Unutmadan...Adını vermemi istemeyen bir eski bürokrat,söyledi.Günahı boynuna...

***

TV'lerde görmüşsünüzdür...Çok serin bir iklime sahip Kanada'da bu yıl çıkan orman yangınları bir türlü söndürülemiyor.Medya ve başbakan "iklim değişikliği"ni sebep gösteriyor.CBS kanalınun kim olduğu konusunda kararlı: "Kanada'daki orman yangınlarının artışındansorumludur."Daha ilginç olanı da şu...İstatistiklere bakan var mı? Birkaç dışlanmış akademisyen haricinde yok!Bir de buradan yakın!

***

Peki ben niye bu konulara takılıyorum?

"Cahillik" olsun diye...

Yoksa ne olacak?

"İklim krizi" de, geç işte!

Sistemin "okumuş" köleleri bunu demenizi bekliyor, nasılsa...

***



NOT DEFTERİ

Ormanlar ve korularda halklar ve aileler halinde yaşayan ağaçlara hayranım ben. Tek başına duran ağaçlara daha da hayranım. Şu ya da bu zaaftan ötürü sıvışıp giden münzevilere benzemezler. (HERMAN HESSE / Ağaçlar)