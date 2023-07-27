Video Haber Haşmet Babaoğlu | Gerçekler de yanıyor!
Haşmet Babaoğlu | Gerçekler de yanıyor!

Haşmet Babaoğlu | Gerçekler de yanıyor!

27.07.2023 | 17:09

Haşmet Babaoğlu'nun 27.07.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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