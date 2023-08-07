"Artık başlangıçlara ve sonlara inandığımdan emin değilim. Fakat hayatımızın hikayesini belirleyen günler var. Tıpkı geldikleri gün gibi..."
Arrival ( Geliş ) filminin kahramanı, dilbilimci Louise Banks böyle diyordu.
Filmi izleyenler hatırlar...
Hani TV izlemeyen, güncel haberleri umursamayan bilim insanı Banks okulda acil durum alarmı çalıp üniversite yönetimi birdenbire dersleri iptal edince, merak eder ve bir haber kanalını açar...
Ve o zaman öğrenir ki, yeryüzünün 12 farklı bölgesine uzay gemileri inmiştir, ortalık karışmış, kitleler paniğe kapılmıştır...
( 12 Ay, 12 havari, 12 kabile, 12 imam ve diğerleri gibi bir "12 yer" mi? Neyse şimdi konumuz sayıların işaret değeri değil, karıştırmayalım!)
***Gelelim gerçek hayata...
***1950'lerde, yani Soğuk Savaş'ın yükselmeye başladığı dönemde ABD'nin Batı sahilinde yaşayanlar sürekli UFO gözlemlemeye başlamış ve uzaylı istilasından korku kitleselleşmişti.
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Düşman uzaylılar istilaya gelirse, ne olur?
Yani öyle bir hava yaratılırsa...
Küreselci oligarşinin büyük projesi "tek dünya yönetimi" acilen devreye sokulur mu?
Hadi düşünelim...
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AYNA
Kural: On katıysan kuşat, beş katıysan saldır, bir katıysan dağıt, denksen hakkından gelebil, azsan çekil, zayıfsan kapışmaktan kaçın. SUN Zİ