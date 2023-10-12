İşi nereye getirdiler, görüyorsunuz değil mi?

"İsrail-Filistinliler çatışmasından bize ne"ymiş...

Nasıl nasırlaşmış bir bakış!..

Nasıl sinmiş bir kaçış!

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Onlara nasıl anlatacaksın ki...Yahudilere vatan olarak Filistin'i seçmiş.Gelmişler ve önce terörle başlamış siyonistler.Sonra Batı'daki abileri sayesinde Birleşmiş Milletler'de devletlerini ilan edivermişler.Derken Araplar buna isyan etmiş.Dünyadaki ana akım medya da fırsatı kaçırmamış; olayına çevirmiş...Ne numara ama!Üstelik herkes bilir, devletler arasında bir çatışma varsa, yıllar içinde uzlaşma da olur.Nitekim, hem ABD'nin Irak işgali gibi açık savaşlar ve Kaddafi'nin devrilmesi gibi uğursuz operasyonlar...İsrail'le uzlaşmak için sıraya girmişler ve buna dademişler, malum.Sonuç?Şimdi dünyadan habersiz bebelerin ve düşünsel ahlakını çoktan kaybetmiş morukların ağzında gevşek bir laf:

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Unutulanları hatırlattılar.Şimdi hegemonlar toplanıp onları bu yaptıklarına pişman etmek istiyorlar.İzliyorsunuzdur TV'de...de uçak gemilerive yüksek ateş gücüyle gövdegösterisine başladı bile...

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Bundan sonrası ne olacak?

Büyük kıyamet teorileri üretenlere aldırmayın...

Olayı "İsrail-Filistin çatışması" olarak sunan, "biz işimize bakalım"cılara da takılmayın...

Olup bitenin "doğrusu"nu bilmek kudrettir.

İsrail'in nasıl kurulduğunu, neden kurulduğunu, her şeyin neden bu noktaya kadar geldiğini bilmek de bir tür "silah"tır.

Neden?

Çünkü emperyalizm, kafanızın karışmasını ve üç kuruşluk borçlarınız için size anlatılan hikâyelere teslim olmanızı ister.

Buna karşı çıkmak önemli bir aşamadır.

Öğrenelim, bilelim, olup bitenleri bilerek izleyelim...

Ve Filistinliler için dua edelim.

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NOT DEFTERİ

Yeni bir insan türüyle karşı karşıyayız; gözlerini kısmış, pasif, ellerinde sımsıkı tuttukları kredi kartları... Üçkâğıda getirilmek, en son süprüntüleri satın almak için kandırılmak istiyorlar. (J. G. BALLARD / Öteki Dünya)