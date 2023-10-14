Ne günlere kaldık!
Kim bilir daha neler göreceğiz?
CNN Türk'te geçenlerde Gazzeli bir yetkiliye, "Gandi gibi bir barış modeli izlemeleri" önerildi mesela?
Bir de şöyle laflar ederek: "Belki birkaç bin kişi ölürdü ama sonunda bağımsızlık kazanılırdı."
Bu kadar Filistin'den uzak, İsrail gerçeğine bu kadar yabancı, tarihten habersiz ve pasif agresif bir tezin bir Filistinlinin gözlerinin içine bakılarak söylenmesi dayanılır şey değil...
***
Birdenbire bize yakın medyada da "ama Hamas, ama Gazze..."
yazıları çıkmaya başladı...
İsrail
'i eleştiriyormuş gibi yaparken alttan alta Filistinlileri döven yazılar...
Ne diyeyim şimdi?
Siz söyleyin...
***
Avrupa ülkelerinde Filistin'le dayanışmayı yasaklayan kararlar
önemli...
Dilden ırak olan ve sokaktan sürülen bir toplum zaman içinde zihinlerden de silinir.
İstenen bu mu?
Sanırım...
Yeni bir dönemdeyiz, çok açık!
Hep Batılıların bu meseledeki ikiyüzlülüğünden söz ettik ama şimdi "tek yüzlü"
olmaya doğru ilerliyorlar ve o yüzdeki gözler İsrail'den ötesini görmüyor.
***
Bazen acı acı gülüyorum: Sabah akşam Osmanlı'ya küfredenlerin
ağzına tekrar aynı sakızı verdiler. Neymiş, Araplar Osmanlı'yı arkadan vurmuş.
***
Diyorum ya, dünyada olup bitenler karşısında elinizden bir şey gelmeyeceğinizi gördüğünüz anlarda hemen kafanızı başka yana çevirmeyin...
Öğrenin, bilin, dikkatle izleyin; bu kendi başına kudrettir.
Ve mazlumlar için dua edin...
İşte yine bu cümleleri tekrar ettiğim anda bir arkadaşım Puslu Kıtalar Atlası'nı hatırlattı; hani Uzun İhsan Efendi
sık sık şöyle der ya, onu: "Dünyanın şahidi olmak gerçek bir ibadettir."
***
Öyle kötü bir eğitim verilmiş ki gençlerimize...
Endüstriyel ilanlarda anlatılanları bilim sanıyorlar.
Artık başka bir bilim kalmadı zaten, diyorsanız, haklısınız.
***
Ben de ne konuşuyorum yahu!
Çoğunluk için resmi kurumlar, hâkim otorite, ana akım medya ve zenginler ne diyorsa, o bilim zaten...
Pandemiyi sadece bir virüs olayı sananlar zihinlerimize yapılan kalıcı "cerrahi" müdahaleyi anlayamadılar.
2020'den beri
kitleler yeterince ve hakkıyla düşünemiyorlar, farkında mısınız?