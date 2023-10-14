Ne günlere kaldık!

Kim bilir daha neler göreceğiz?

CNN Türk'te geçenlerde Gazzeli bir yetkiliye, "Gandi gibi bir barış modeli izlemeleri" önerildi mesela?

Bir de şöyle laflar ederek: "Belki birkaç bin kişi ölürdü ama sonunda bağımsızlık kazanılırdı."

Bu kadar Filistin'den uzak, İsrail gerçeğine bu kadar yabancı, tarihten habersiz ve pasif agresif bir tezin bir Filistinlinin gözlerinin içine bakılarak söylenmesi dayanılır şey değil...

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Birdenbire bize yakın medyada dayazıları çıkmaya başladı... İsrail 'i eleştiriyormuş gibi yaparken alttan alta Filistinlileri döven yazılar...Ne diyeyim şimdi?Siz söyleyin...

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Avrupa ülkelerindeönemli...Dilden ırak olan ve sokaktan sürülen bir toplum zaman içinde zihinlerden de silinir.İstenen bu mu?Sanırım...Yeni bir dönemdeyiz, çok açık!Hep Batılıların bu meseledeki ikiyüzlülüğünden söz ettik ama şimdiolmaya doğru ilerliyorlar ve

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Bazen acı acı gülüyorum:ağzına tekrar aynı sakızı verdiler. Neymiş, Araplar Osmanlı'yı arkadan vurmuş.

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Diyorum ya, dünyada olup bitenler karşısında elinizden bir şey gelmeyeceğinizi gördüğünüz anlarda hemen kafanızı başka yana çevirmeyin...Ve mazlumlar için dua edin...İşte yine bu cümleleri tekrar ettiğim anda bir arkadaşım Puslu Kıtalar Atlası'nı hatırlattı; hanisık sık şöyle der ya, onu:

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Öyle kötü bir eğitim verilmiş ki gençlerimize...Artık başka bir bilim kalmadı zaten, diyorsanız, haklısınız.

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Ben de ne konuşuyorum yahu!Pandemiyi sadece bir virüs olayı sananlar zihinlerimize yapılan kalıcı "cerrahi" müdahaleyi anlayamadılar.kitleler yeterince ve hakkıyla düşünemiyorlar, farkında mısınız?