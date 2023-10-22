Başını kaldırıp sigarasını gökyüzüne doğru üflüyor...
Sonra İsrail'in zalimliğini ve Filistinlilerin çilesini konuşan arkadaşlarına dönüp "Ben insanlıktan yanayım" diyor.
Tam o anda çok havalı, çok hoş, çok doğru olduğunu düşünerek gülümsüyor.
Arkadaşları "Eee... Yani?" diyen gözlerle ona bakıyorlar.
Anlamıyor, anlayamıyor arkadaşlarının bakışlarındaki soruyu...
Çünkü "insanlık" dedi bir kere...
Müthiş bir şey söylediğine inanıyor çünkü...
Hatta tam o anda Instagram hesabına "İnsanlık öldü" diye yazmayı düşünüyor; çok fav alacağından emin...
Ama insanlığın şu sıralarda kimin eliyle öldürüldüğünü yazmayacak.
Olur a, bu yüzden Instagram hesabını kapatabilirler ve sıradan hayatı bir anda rengini kaybeder.
Hava güzel, güneş var; ama kış geliyor, uygun giysiler almak için alışverişe gitmeye ikna ediyor arkadaşlarını...
Masadan kalkıyorlar, ver elini yakındaki AVM!
Ah bir de fiyatlar bu kadar uçmasaydı, yaşamak güzel olacaktı be kardeşim!..
***İnce ince çalışılarak sersemleştirilmiş zihinler dünyasında teker teker toparlanmak kolay mı?
***Şükür ki...
***Şunu bilelim...