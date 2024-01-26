Medya marifetiyle yerleşmiş ifadeler var...

Gerçekle çakışmıyor, eğreti kalıyor ama aldıran kim?

Uluslararası gündem deniyor mesela...

Ulusal gündem deniyor.

Oysa yok artık öyle bir şey!!

***

Pandemide gördük...

Dünya Sağlık Örgütü, bütün dünyayı hizaya sokunca bu ayrım bir anda buhar oldu.

Virüs, maske ve sonra aşı...

Herkesin tek gündemi bunlardı ve hiçbir yanı ulusal falan değildi.

Biliyorum, pandeminin bir milat olduğunu unutmak, hepimizin hayatında açtığı derin "yara"yı unutmak istiyorsunuz...

Bugün de kafamıza çaka çaka hepimizi "yeşil dönüşüm"e mecbur ediyorlar...

Ha, şu da var...

Kılıçdaroğlu'nu gündem sanıp on yıl oyalandınız; üzgünüm; "İyi halt ettiniz!" demek zorundayım.

***

Şimdi bir milat daha yaşıyoruz: Gazze...

Öldürülen, yetim bırakılan, açlığa mahkûm edilen çocuklar...

Direnen bir halk...

Seyirci kalmaya mahkûm bırakılan dünya kamuoyu...

Katil İsrail devleti ve ona sahip çıkan Büyük İsrail...

Karnından konuşan çok sayıda devlet...

Tablo böyle...

Ama bu gündemden geri dönüş yok!

Yok sayamayacaksınız...

Sırtınızı dönemeyeceksiniz...

***

Ulusal gündem, uluslararası gündem, Ortadoğu gündemi, Müslümanlar'ın gündemi, global gündem, vd.

Geçin bu terimleri...

Hiçbiri olup biteni kavrayamıyor.

Çünkü bu "insan olma"nın gündemi...

Yani her yol Gazze'ye çıkacak bundan böyle...

Eve götürdüğümüz gıda maddelerinin fiyatından yakınırken bile, aklımıza yemek dağıtımından boş kapla dönen gözleri hüzünlü ve fakat mütebessim Gazzeli çocuk gelecek...

"Ölüm daha merhametli" mi demişti o çocuk?

***

Burada susup yazıyı kapatsam, iyi olacak...

Ama uyarmak zorundayım...

Tam da bu nedenle "dünya finans sistemi"ni ve ülkeleri nasıl zincirle bağladığını bir ders gibi çalışma zamanı gelmedi mi?

Günümüz toplumları üzerinde yürütülen "zihin mühendisliği"ni, şimdi değilse ne zaman sorgulayacaksınız?

Siyonizme tek başına direniyor Gazze...

Neden? Nasıl? Niye?

Bu soruları sormayacak mısınız?

***

NOT DEFTERİ



Bir zamanlar kendimi

Bulunmaz Hint kumaşı sanmıştım

Kaç metredir benim yokluğum (DİDEM MADAK / Ah'lar Ağacı)