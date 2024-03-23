"Kendine güven" deyip duruyoruz gençlere...

Oysa gençlerin ilk ihtiyacı başkalarına güvenmektir.

Böyle böyle öğrenirler kendilerini ve kendilerine de güvenmeyi...

Fakat çevrelerine baktıklarında güvenilmez insanlardan başka bir şey göremiyorlar.

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modası var bir de...ler hani...Bu yeni moda iddialar çok yanıltıcı...Hem sevgi nedir arkadaşım?Hezeyan mı? Asla!Kendine yöneltilmişmı? Hayır!Kendine iyi bakmak ve değer vermek ise derdin, o başka bir şey!

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Eski bir gazeteci çektiği videoda gençlereböyle nasihat ediyor.Eh tabii özgürlük yanılsaması üreten, gençlerin benliklerini pohpohlayan her laf gibi bu da çok beğeni almış.Oysa olmak istediğimiz kişilikler, hayal ettiğimiz meslekler yoktan mı var oluyorlar?Onlar dabelirlenmiyor mu?Toplumsal modalar ve popüler kültürün gaz verdiği arzulara göre oluşmuyor mu?Sonuç?

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Kanaldan kanala geçerken takıldım...Bir dizi karakteri diğerine şöyle saydırıyor:Yeknesaksın diyor yani ve bunu olumsuzbir şey, bir kofluk olarak ifade ediyor.Nereden çıkıyor bu tespitler, anlamıyorum...Belki de insanın karakteri, mizacı, kişiliği belli ölçüde tekdüze olmalı.İlk başta çekici olurlar tabii.Bunu mu istiyoruz?Ama sonrası hüsrandır hep...Hep aldanış...

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Hesapları kapatacak büyük bir savaş mı gerekiyor?En son Avrupa Parlamentosu 1916-17 arası güvenlik için Romanya'dan Rusya'ya gönderilen altınların geri verilmesini istedi.Rusya'nın cevabı da ilginç: "Romanya daha sonra Nazi Almanyasıyla birlikte Rusya'ya saldırmıştır. Borçludur ama biz savaş tazminatını silinmiş sayıyoruz."

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Hep tonla para dökülenBu niteliği değişir mi?Umutsuzum.