Birkaç ay geriye gidip Rusya'nın global sistem içindeki "büyük siyasi günahları"ndan birine odaklanalım...
Geçen Ekim ayının sonları...
İsrail'in Gazze'ye saldırısı başlamış, can kayıpları 7 bini geçmiş, Netanyahu ağzından köpükler saçarak ilerde kendisine karşı çıkması muhtemel bütün ülkeleri tehdit ediyor.
Fakat o da ne!
Ebu Merzuk başkanlığındaki Hamas heyeti Moskova'da...
İsrail'de siyasiler ayağa kalkıyor; ardarda "bunu affetmeyiz" açıklamaları geliyor.
***6 Şubat...
***29 Şubat-1 Mart 2024, Moskova...
***Mart 2024'ün ilk haftası...
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Finlandiya, İsveç ve Romanya'nın devasa birer NATO üssüne dönüştürüldüğü 2024'ün üçüncü ayının ortaları...
Putin yüzde 87.28 ile seçim zaferini ilan ediyor...
İki gün sonra...
Moskova'da akşam korkunç bir terör saldırısıyla başlıyor.
DEAŞ'tan söz ediliyor; kıytırık adamların videoları ortalığa saçılıyor...
Vitrinde onlar var...
İnanalım mı?
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NOT DEFTERİ
Muhtemelen pek çok kimse gibi o da bir kılıf arıyordu kendine ve bunun güzel bir yılan derisi olduğunu düşünüyordu ama bir salyangoz kabuğu buldu, ona girdi. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi)