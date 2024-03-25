Birkaç ay geriye gidip Rusya'nın global sistem içindeki "büyük siyasi günahları"ndan birine odaklanalım...

Geçen Ekim ayının sonları...

İsrail'in Gazze'ye saldırısı başlamış, can kayıpları 7 bini geçmiş, Netanyahu ağzından köpükler saçarak ilerde kendisine karşı çıkması muhtemel bütün ülkeleri tehdit ediyor.

Fakat o da ne!

Ebu Merzuk başkanlığındaki Hamas heyeti Moskova'da...

İsrail'de siyasiler ayağa kalkıyor; ardarda "bunu affetmeyiz" açıklamaları geliyor.

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BM tarafından ilanedilen "27 Ocak Uluslararası HolokostGünü"nün Rusya'da resmen anılmadığınıaçıklıyor.Hemen ardından büyükelçi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıyor."Saçmalamayın" deniyor; "Bu tarihin niçin seçildiğini biliyor musunuz, Kızıl Ordu 27 Ocak 1945'te Auschwitz toplama kampına ulaşıp tutsakları Naziler'den kurtarmıştı."

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Filistin örgütlerinin temsilcileri Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir çalışma toplantısı yapıyorlar.Lavrov açılış konuşmasında "Filistin halkına yapılacak en büyük iyilik bütün Filistinlilerin birliği olacaktır. Birleşmiş Filistin hedefine ulaşacaktır" diyor.Sadece İsrail değil, Washington ve Londra da kulaklarını kabartmış toplantıyı homurdanarak izliyor.

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Kremlin bir yandan seçimlere hazırlanıyor, bir yandan Ukrayna'dan gelen "son ve şiddetli bir hamleyle savaşın gidişini değiştireceğiz" açıklamasının üzerinde çalışıyor, diğer yandan da (şimdi buraya dikkat!) "" haberlerine yol veriyor.

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Finlandiya, İsveç ve Romanya'nın devasa birer NATO üssüne dönüştürüldüğü 2024'ün üçüncü ayının ortaları...

Putin yüzde 87.28 ile seçim zaferini ilan ediyor...

İki gün sonra...

Moskova'da akşam korkunç bir terör saldırısıyla başlıyor.

DEAŞ'tan söz ediliyor; kıytırık adamların videoları ortalığa saçılıyor...

Vitrinde onlar var...

İnanalım mı?

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NOT DEFTERİ

Muhtemelen pek çok kimse gibi o da bir kılıf arıyordu kendine ve bunun güzel bir yılan derisi olduğunu düşünüyordu ama bir salyangoz kabuğu buldu, ona girdi. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi)