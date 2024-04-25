İşaretleri okuyanlar için ilginç günler...

Biliyorsunuz...

İmamoğlu'nun İstanbul'da Alman Cumhurbaşkanı'nı karşıladığı sıralarda Ankara'da CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenin yollarını aradı ve buldu.

Gelecek hafta uzun uzun görüşecekler.

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dış görünümünü baştan aşağı yeniledi...Yıllardır buna hiç önem vermeden siyasi kariyer peşinde koşan biri şimdi bunu niye yapar?Şöyle...CHP'nin bugüne kadar ulaşabildiği hedeflerden daha ötesini denemeye çalışacağı için...Yeni ve genç seçmen kitlesininçalışmalarından; yani imaj üzerine bindirilmiş hikâyelerden etkilendiğini gördüğü için...Kimse seslendirmedi amayerel seçimlerin Anglosaksonların deyişiylekarakteriydi; yanioldu.Şimdi Özel'in yeni dalganın üzerinde sörf yapmak istemesi normaldir.

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Demek ki, sormak gerek...Önümüzdeki günlerde CHP'de iki ayrı "ajans" çalışması (yani "siyaset pazarlama" yöntemi) mı yürütülecek?CHP genel başkanlığı, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu çizgisine göremu seçecek?Mahmut (Övür) kardeşim gibi doğrudan şöyle de sorabilirim:Bu sorular çok anlamlı...Ama cevaplar için çok erken...Şunu da hatırlatayım...Yakın siyasi tarih CHP için ciddi bir tedirginliğe kapı açıyor...Malum,herkesi şaşırtmıştı.Lakin bu başarıyı 1991 seçimlerine taşıyamadı, üçüncü parti oldu.

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Belli ki...

Yaz mevsimi ne iktidar partisi için ne de ana muhalefet için bir tatil dönemi olacak...

Daha çok siyasi "mayalanma" diyebileceğim bir hazırlık safhasına tanık olacağız.

Sonbahar ise partiler içinde nihai hesaplaşmaya ve gerçek yeni dönemin başlangıcına sahne olabilir.

AK Parti'deki durgunluk nasıl aşılacak, onu ayrıca tartışmak gerek tabii...

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NOT DEFTERİ

Bu saati sana zamanı hatırlayasın diye değil, ara sıra onu bir an unutasın ve soluğunun hepsini onu elde etmek için harcamayasın diye veriyorum. (W. FAULKNER / Ses ve Öfke)