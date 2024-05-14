"Güne önce dilini temizlemekle başlayacaksın" diyor.

Elinde bir dil spatulası...

"Zamanla lisanınızı da temizlemeyi öğreneceksiniz, ağzındaki dilinizle zihnindeki dilinin ortak yanlarını fark edeceksin..."

Bu mecazlar, dil oyunları zihin açıcıdır bazen ama çoğu zaman çocuk kandırmasından öteye gitmezler...

Nitekim şu an çocuksu bir hayranlıkla onu dinleyen hanımlar birazdan semtin kafesine geçecek ve dedikodunun en dibine kadar dalacaklar...

Hoş sözler başka...

O sözlerin eylem kılınması bambaşka şeyler...

***

Bir başkası önümüzdeki günlerde birtakım gezegenlerin kavuşumundan söz ediyor; derhal birtakım taşlar bulmalı, onları bir gece bekletmeli, sonraiçin bedenimizi onlarla ovmalıymışız ki, arınalım...Derhal sosyal medyaya postlar atılıyor tabii...Bu anlattığım sahnelere gülenler olabilir...Ama daha çokdikkat etmenizi isterim...

***

Anadolu'nun içerilerinde...Ve büyük kentlerin dahasemtlerinde de ciddi bir kıpırdanma var...meselesi yeniden canlandı.Hayata da şöyle güçlü birgerekiyor hissi yayılıyor...Haklılar...Ama tabii akla ilk önce iyice pekişmiş âdetler geliyor; mesela zikirmatikler çalışıyor, parmaklar artık otomatiğe bağlayıp uyuşmuş...Lakin çağlardır olduğu gibi, kimseterimi vahiyde ne anlama geliyor, sormuyor, ayrı konu!

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Velhasıl şurası kesin...Erkekler mi?Onlar iş hayatının çarkına kapılmış hâldeler...

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Kir sosyal...Kir iktisadi...Kir kültürel...Zihnimizin içi; davranışlarımız, korkularımız, hasetlerimiz, ezikliklerimiz ve kibrimiz...Eskisi ve yenisiyle medya...İletişim...Ticaret...Eğitim...

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"Elimizin kiri"ni biliyorduk hep...

Şimdi "ruhumuzun kiri" oldu; bunu da hissediyoruz.

Yapış yapış bir kir...

Yüzleşelim...

Başlangıç, başlangıçtır.

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NOT DEFTERİ

Dünyaya bakıyorum, buradaki ormanlara ve dağa, gökyüzüne, her şey yerli yerinde, olması gerektiği gibi. Ama biz öyle değiliz. İnsanlar öyle değil. (URSULA K. Le GUIN / Yerdeniz Öyküleri)