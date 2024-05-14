"Güne önce dilini temizlemekle başlayacaksın" diyor.
Elinde bir dil spatulası...
"Zamanla lisanınızı da temizlemeyi öğreneceksiniz, ağzındaki dilinizle zihnindeki dilinin ortak yanlarını fark edeceksin..."
Bu mecazlar, dil oyunları zihin açıcıdır bazen ama çoğu zaman çocuk kandırmasından öteye gitmezler...
Nitekim şu an çocuksu bir hayranlıkla onu dinleyen hanımlar birazdan semtin kafesine geçecek ve dedikodunun en dibine kadar dalacaklar...
Hoş sözler başka...
O sözlerin eylem kılınması bambaşka şeyler...
***Bir başkası önümüzdeki günlerde birtakım gezegenlerin kavuşumundan söz ediyor; derhal birtakım taşlar bulmalı, onları bir gece bekletmeli, sonra temizlenmek için bedenimizi onlarla ovmalıymışız ki, arınalım...
***Anadolu'nun içerilerinde...
***Velhasıl şurası kesin...
***Kir sosyal...
***
"Elimizin kiri"ni biliyorduk hep...
Şimdi "ruhumuzun kiri" oldu; bunu da hissediyoruz.
Yapış yapış bir kir...
Yüzleşelim...
Başlangıç, başlangıçtır.
***
NOT DEFTERİ
Dünyaya bakıyorum, buradaki ormanlara ve dağa, gökyüzüne, her şey yerli yerinde, olması gerektiği gibi. Ama biz öyle değiliz. İnsanlar öyle değil. (URSULA K. Le GUIN / Yerdeniz Öyküleri)