"Biden'ın korkunç performansı" diyor Anglosakson medyası...

Bir hafta kampa çektikleri adamın birden toparlanıp herkesi aldatabileceğini hayal ediyorlarmış demek ki...

Asıl rezil olan varsa, Biden değil, doğrudan bu medyadır.

New York Times bile panikteymiş; CNN'de "Gidip yarıştan çekilmesi için Biden'a yalvaralım" ifadeleri kullanılmaya başlanmış.

Ben de şunu merak ediyorum: Niye TV tartışmasından çok daha önce paniğe kapılıp Biden'a çıkışı göstermediniz? Bütün dünyanın gördüğünü siz niye görmüyormuş gibi yaptınız?

Bu medyayı yönetenler bu kadar salak olmayacaklarına göre...

Demek ki sahtekârlar!

Ve fena bir iş döndürüyorlar.

***

Trump ve Biden...

Dünyanın hegemonik gücünü yönetecek adamlara bakın!

Demek ki neymiş?

Adını koyun artık...

Bunlar vitrinde kitleleri oyalayan aktörler...

Amerikan demokrasisi artık apaçık bir sahne oyunu...

***

2018'den beri "Sistem tıkandı; böyle durumlarda bir büyük yeniden paylaşım savaşı çıkartılır" diye yazıp duruyordum.

1918 ve 1945'in hesaplarının kapanmadığını vurguluyordum...

"Neo liberalizmin enkazı patırtısız kaldırılamaz" diyordum...

Abarttığımı düşünüyorlardı, bazıları burun kıvırıyordu...

Oysa devletler harıl harıl bu ihtimale hazırlanıyordu...

İşe bakın ki, son bir ay içinde "3. Dünya Savaşı geliyor" demeyen siyasetçi kalmadı.

Şimdi yeni soru şu olmalı:

Savaş mı geliyor, yoksa krizi "bir dünya savaşı atmosferi" yaratarak çözmeyi mi planlıyorlar?

Savaşın ateşi yerine, sıcaklığı...

Bu kadarı yetecek mi?

***

"Hocam ülkenin her yanını liyakatsizlik sardı, değil mi?" diyor.

Bu klişeyi değiş tokuş ederek anlaşabileceğimizden öyle emin ki...

Geçelim bunları diyorum, bozuluyor.

Sonra uzun uzun kendini ve yaptığı işi anlatıyor.

Sonuç? Liyakatsiz...

Bunu ona hissettirmek istemezdim ama hak etti.

***

Uzaktan bak!

Güzel, öyle güzel.

Yakından bak!

İyi, öyle iyi.

***

Turizm ülkelerinde halkın turizme ve turistlere karşı tepkisi büyüyor.

Turizmin "yumuşak sömürgeciliği" andırması, ekmeğinin her kırıntısını turistlerden yiyen Venedik gibi şehirlerde yaşayanları bile artık sinirlendiriyor.

Neyse ki, tarihsel olarak 150-200 yıllık bir hikâyenin sonuna gelmek üzereyiz.

On yıl içinde bütün dünyada turizmin sınırlandırılacağını düşünüyorum.