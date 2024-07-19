Şimdi Cenk Tosun Fenerbahçe'ye geçti veya Doue Galatasaray'a transfer oluyor diye durup dururken coşkuya kapılan tayfadansanız...

Ya da...

"Bana ne İsrail'den, bizim Sultanlar Olimpiyat şampiyonu olursa dünyalar da bizim olur!" diye düşünüyorsanız falan...

Hiç şuraya yazacaklarıma takılmayın!





Seine kıyısını Olimpiyatlar boyunca böyle göremeyeceksiniz elbette.



Spor, barış ve kardeşliktir palavralarıyla oyalanın gitsin!

Olimpiyat organizasyonları üzerinden sürdürülen sosyal ve siyasal yalanlara nasılsa kulak vermezsiniz!

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Aylardır, Avrupa'nın ve Latin Amerika'nın türlü çeşitli şehirlerinde protestolar düzenleniyor...sloganlarıatılıyor.Paris'te orta yaşlı insanlar sokaklara çıkıp "Soykırım sürerken Olimpiyat mı yapılırmış" diye haykırıyor...Tabii bizim kamuoyuuzak olduğuiçin, medya da pek ilgi göstermiyorbu haberlere...

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Az kaldı...26 Temmuz Cuma günü başlayacak Paris Olimpiyatları...Marsilya Belediye Başkan Yardımcısı Audrey Garino, "Evsiz insanlara barınak sağlamak için para olmadığı söyleniyor ama o insanları apar topar Marsilya'ya taşımak için para bulunuyor" dedi geçenlerde...

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Böylece...

Açılış günü muhteşem bir Seine göreceksiniz...

Pırıl pırıl, şık, temiz bir Seine Nehri ve kıyısı...

Zaten Olimpiyat olmasa da fark etmezdi.

Siz hiç Paris'e giden bizim insanlarımızın Instagram'a attığı fotolarda Seine kıyısındaki mülteci çadırlarını, Paris sokaklarındaki evsizleri gördünüz mü?

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DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?

ABD yine hepimizi "kafa"ya alıyor...

"Gazze'deki çocuk kayıpları çok yüksek"miş...

"Ölü sayısı kabul edilemez"miş...

Birleşmiş Milletler'in de farkı yok...

Toplanıp toplanıp bir şeyler söylüyorlar, icraat yok.

En son "Gazze'deki durum insanlık için leke" dediler.

İnsafsızlar, o hâlde bir son verin bu soykırıma...

Ama BM Kabine Şefi Rattray'ın bir cümlesi ilginç: "Taraflar davranışlarını acilen değiştirmeli!" Ne tarafı be!

Ne söyleyeceksen soykırımcıya söyle!

Dünyayla dalga mı geçiyorsunuz?