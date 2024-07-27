Çok şaşkınlar...

Netanyahu ABD Kongresi'nde konuşmuş, tam 50 kez ayakta alkışlanmış, şaşkınlıktan perişanlar...

Bizim ana akım medyadan söz ediyorum.

Oysa mahalleye çıkıyorum; laflıyoruz, konu elbette bundan açılıyor ve kimse şaşkın değil...

Biliyorlar çünkü, ABD olmasa, İsrail ne yapabilir?

Sonuç?

Ana akım medya, özellikle de TV haber kanallarının sohbetçileri sokaktan derin biçimde kopuklar...

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Netanyahu'nun kongre konuşmasıyla çökmüş, müş...Yaşadığımızcenaze töreniymiş, miş...ABD'nin gidişatı fenaymış, mış...Anlaşıldı...Ortalığa "Her şeyi biliyorum" diye çıkanların medeniyet, demokrasi, ABD dersini baştan çalışmaları gerekiyor.En başta onlarla kendilerini uyutmuşlar,belli oluyor.

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İlle de dikkat edilecekse...Netanyahu'nun kaç kez alkışlandığına değil, alkışlanan laflarına dikkat edilmeli...Orada geleceğin işaretleri var maalesef.Meseladedi.Duracaksanız, bunun üzerinde durun!

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Bir doz anksiyete ilacı; bir doz umut...Bir tür zihin bulanıklığı gibi...Zulüm işlerini yürütürken, ne için umutlandığını bilmeyen ve karamsar olmaktan korkan geniş kitleler...

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Ya pembe bir rüya ya da sarhoşluğa benzer bir alışkanlık hâli...

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Hem niye unuttuk? Umut, insanın yapıp ettiklerinin yoldaşıdır.Odasına kapanıp kurduğu hayallerle ilgisi yok.

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Bakın ne diyeceğim...O zaman belki hakiki umuda geri dönebiliriz; yaniUmudun kaynağını belki o zaman baştan fark edebiliriz.

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Dün köşemde bir kez daha işyerlerindeden (psikolojik eziyet) söz ettim ya...Özellikle de hastanelerdeki durumu vurguladım hani...Bugünmesajlar yağıyor; "Bizim sektördendaha korkuncu olamaz; çalışanlarınıninsan olduğunu unutan sektör budur"diyor turizm çalışanları...Yazık!