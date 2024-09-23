"Hiç kimse kendi başına yalnız bir ada değildir. Asla sadece kendisinden ibaret değildir. Herkes ana kıtanın parçasıdır..."
17. Yüzyılda yazılmış bu John Donne dizeleri bugünlerde zihnimde dönüp duruyor...
Dönüyor da ne oluyor, diyeceksiniz...
Siz de haklısınız!
***Markete gidiyorum mesela...
***1939 yılı da böyle başlamıştı.
***Derdimi anladınız...
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İki yol var; ikisi de çok hareketli...
Birinde eski düzen bir kez daha büyük bir paylaşım savaşına hazırlanıyor...
Diğerinde "küreselci oligarşi" bu atmosferi de fırsat bilerek kendi yeni dünya düzenini ve hatta "yeni insan"ı tezgaha sürüyor...
İki yoldan biri devre dışı mı kalacak, yoksa ikisi birlikte mi işleyecek?
Ne zaman böyle soruları içimizden geçirsek, beynimizden uğultular yükseliyor.
Sahi yahu nereden çıktı şu haber?
İtalya bile "Rusya'nın nükleer saldırganlığına karşı" hazırlıklara başlamış; yeni nükleer taşıyıcı füzeler üretmeye başlamış, Fransa'ya da satacakmış...
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NOT DEFTERİ
Çalışıp koşturarak değil, öylece oturarak yorulduk, bir tutam şefkat aramaktan, zerrece vefa yoksulluğundan, insanları seyretmekten ve insanlığı gözlemekten yorulduk. (NURİ PAKDİL / Bağlanma)