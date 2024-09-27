Kabul edin ki, haberiniz olmadı...
On milyonda bir rastlanan hastalıkları bile manşete çıkaran global medya, bu haberi iki üç satırla verip geçti.
Oysa daha sonra yeri geldiğinde kamuoylarına "Biz bu paktın şartlarını eylül ayında imzalamıştık" denilecek...
Ne paktı peki bu?
Birleşmiş Milletler Gelecek Paktı...
***Hani size burada bir yıl önce sözünü etmiştim; "Eylül 2024'te dünyanın geleceğini global sıkıyönetime bağlayacak çok önemli bir zirve yapılacak" diye...
***Bu bilgileri niye size aktardım?
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Bizler BM Genel Kurulu'na odaklanırken dünya bu zokayı şimdilik yutmuş görünüyor...
Ancak şu notu düşelim...
Çin ve Rusya'nın Güvenlik Konseyi üyesi olmasının BM'nin "küreselci" projelerinde hiçbir engelleyici etki üretmediğini bir kez daha gördük.
Global finans sistemi ve küreselci oligarşi bu iki ülkeden daha güçlü. NOKTA!
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NOT DEFTERİ
Ağlamak istiyordum, fakat yüzümdeki makyaj engel oluyordu. Çatlaklarına karşın güzel olmuştu; gözyaşları berbat edebilirdi onu. Gerekirse işim bittikten sonra ağlayabilirdim. (HEINRICH BÖLL / Palyaço)