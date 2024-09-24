Şu satırları dikkatle okuyun bence...
Dudaklarınızın kenarına buruk bir gülümseyiş yerleşecek, ayrı...
"Amerika'nın ne istediğini biliyoruz; hür, eşit ve egemen milletlerin ortaklaşa güvenliğine dayanan, harpsiz, saldırısız sadece ahlâk ve kanun bağlaşma ve antlaşmalarının hüküm sürdüğü bir dünya...
Böyle bir dünyada yaşamak isteyen herkes, Amerikan bayrağında kendi talih yıldızını da görür..." Konu ne?
Missouri zırhlısının İstanbul'u ziyareti...
Nisan 1946...
CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi...
Şaka değil, ABD için "halkla ilişkiler" faaliyetini kaleme alan Falih Rıfkı Atay...
***Kaç nesile ABD ile ilişki kurmaya dair şiddetli arzunun Demokrat Parti'yle ortaya çıktığını öğrettiler, malum.
***Bekir Hazar dostumuz Takvim'deki yazısında o günlerle bugün arasındaki rakı bağlantısına bakıp "Levent Kırca skeci gibi" derken haklı.
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ABD yine bütün gücüyle yükleniyor bölgeye...
CHP'nin aklı rakıda...
Dünyadan bihaber kalmayı siyaset kılmak, gündelik hayatın marjinal alanlarında durmak ve ortalığı bulandırmak...
İşlevi bu CHP'nin...
Soğuk Savaş başlarken böyle kurgulandı...
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NOT DEFTERİ
Hastanede kaldığım kısa süre içinde, tıp mesleğinin insanlardan hıncınızı almak için en iyi yol olduğuna iyiden iyiye inanmıştım. (J. G. BALLARD / Çarpışma)