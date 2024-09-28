Yalın mutluluklar, alçakgönüllü tercihler, idealist hedefler...

Nereye gitti bütün bunlar? KARİYER aldı götürdü.

***

Kariyer aşağı, kariyer yukarı...Kariyer planlamaları, "kariyer yapma" tutkusu, "kariyerim her şeyden önemli" tavırları...Sonra uyduruk kaydırık "kariyer analizleri" modası...Gülünç ama acıklı da...Neden?Çünkü bütün bu şamata sonundaveya(mobbing) gerçeğine çarpıp tuzla buz oluyor...Beş paralık tipler, özel hayatlarındaki mutsuzluklarının acısını işyerlerinde çıkartıyorlar...

***

Bazensaplantısınınhâline doğru ilerlediğini gözlemliyorum...Evlilik hazırlıklarını bile "kariyer yapmak" olarak dile getiren genç kızlar var.Sonrası?Onu anlatıp hiç tadınızı kaçırmayayım.

***

diyorlar.Saymaya başlıyorlar:Acaba bu mantıkla "büyük şeyler"ne olabilir?

***

Ortadoğu'yu konuşuyorlar TV kanallarında...İsrail'i konuşuyorlar...Sonra malum ezber geliyor:Yanlış!Ukrayna meselesini anlarım, Tayvan, Kuzey Kore, vd.Bu kriz bölgelerindeki durum belki yeni başkanın kim olacağına göre şekillenebilir...20-30 yıllık planlara göre derin ABD karar verir buna...Siz şu ana kadar Ortadoğu'da olup bitenlere, merdiven çıkamayan Biden ve şaşkın ekibinin karar verdiğini mi sanıyordunuz?

***

Rus düşünür Andrey Fursov geçen hafta Telegram kanalında hegemon Batı hakkında şu notu düştü:

***

unuttu çoğu insan.Bazılarının da hiç umurunda değil.Sadeceolmaya çalışarak durumu idare edebiliyorlar çünkü...Ne fena!